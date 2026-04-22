Huellas sureñas en Centroamericanos: Olfidez Sáez Vera

Continuamos con las memorias de atletas de Cienfuegos que han dejado su huella en los Juegos Centroamericanos y del Caribe. El propósito es compartir con las nuevas generaciones las hazañas deportivas de nuestra provincia y de toda Cuba, en la voz de sus protagonistas que, muchas veces, transitan las calles de manera anónima.

En esta ocasión, el testimonio pertenece a Olfidez Sáez Vera, gloria deportiva cienfueguera en el levantamiento de pesas. Durante quince años integró el equipo nacional de esta disciplina, tiempo en el que participó en dos Juegos Panamericanos, igual número de citas centroamericanas y caribeñas, unos Juegos Olímpicos y múltiples certámenes internacionales como Copas del Mundo y campeonatos del deporte.

En los Juegos Centroamericanos de Barranquilla 2018 obtuvo dos medallas de plata, mientras que en los de San Salvador alcanzó una medalla de bronce, resultados que avalan su constancia y entrega. Para él, la familia ha sido un pilar fundamental: “El apoyo y la comprensión de los padres en cada momento, sean buenos o malos, es lo máximo. En mi caso, ellos no se perdían el más mínimo detalle de mi preparación física y mental”.

Actualmente, Olfidez Sáez se desempeña como entrenador en la Escuela de Alto Rendimiento Jorge Agostini Villasana de Cienfuegos, donde prepara a las nuevas generaciones y trabaja por preservar la salud de la disciplina en la provincia, que atraviesa un buen momento.

Su mensaje a los jóvenes atletas es claro: la disciplina es el reto esencial. “Estamos en tiempos difíciles, pero la disciplina es fundamental en todos los aspectos de la vida, y en el deporte resulta imprescindible para alcanzar buenos resultados. Las deudas con los entrenamientos se pagan en las competencias. La vida de un deportista exige sacrificios en la juventud, pero si se quiere triunfar, hay que asumirlos; de lo contrario, sería un fracaso en la carrera deportiva”.