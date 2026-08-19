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Donación fotovoltaica alemana fortalece al Instituto Cubano de Cine

PorPrensa Latina

Ago 19, 2026 #cine, #Cultura, #Instituto, #Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográficos

El Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográficos (Icaic) recibió en La Habana más de 70 paneles solares donados por la asociación alemana Netzwerk InterRed Cooperación, como parte de un acuerdo de cooperación entre ambas instituciones.

En enero del presente año, el presidente del Icaic, Alexis Triana, y el director de la entidad alemana, Lothar Reininger, firmaron una carta para la colaboración sostenible destinada a garantizar la continuidad operativa de las instalaciones del organismo, principalmente el Laboratorio Digital y el cine Charles Chaplin.

La entrega incluyó la instalación de soportes tecnológicos en la azotea del edificio central de Cubacine, lo que permitirá respaldar áreas esenciales de la institución con un sistema de energía solar fotovoltaico en red, precisó Triana en redes sociales.

Esta iniciativa responde al interés del Ministerio de Cultura y la Presidencia de Cuba de que todos los actores socioeconómicos impulsen nuevas fuentes de generación eléctrica.

Triana señaló que ese propósito ya se concreta en diferentes actores vinculados al gremio, como el Proyecto Palomas, Casa Productora, Audiovisuales Icaic, Estudios Cubanacán, Animados Icaic, Distribuidora Icaic, el Archivo Fílmico, la Casa del Festival del Nuevo Cine Latinoamericano y el Laboratorio Digital.

En conjunto, suman más de 80 paneles solares, 40 lámparas de igual tecnología, siete triciclos eléctricos y cinco estaciones de energía alternativa. Alexis Triana agradeció en su mensaje la gestión de Reininger y su equipo, integrantes de las juntas directivas de las organizaciones solidarias InterRed, LAGG y AMCA.

El convenio, agregó, fortalece la infraestructura del Icaic y reafirma el valor de la colaboración internacional en beneficio de la cultura y las artes audiovisuales.

Por Prensa Latina

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