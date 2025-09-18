Hasta siempre querido Ildefonso Igorra

Ildefonso Igorra López, es mucho más que un colega, lo recuerdo de cuando a mediados de los años 80 coincidimos en aquella mega construcción que sería, lo que luego no fue, la Central Electronuclear de Juraguá, y desandábamos el patio de construcción con los especialistas rusos que no dominaban el Español. Después nos encontramos en la Redacción del Periódico y entonces fue uno de mis profesores en el oficio.

Había regresado de Ucrania, tras estudiar una ingeniería técnica que luego trocó en su verdadera vocación: el Periodismo, cuando ya grande marchó a la Universidad de La Habana a chocar con la academia, en la Facultad de Comunicaciones, para entonces todavía su pelo era negro, símbolo de juventud y intrepidez.

Lo recordamos como el pionero en poner al CINCO en internet, y diseñar el sitio web primigenio, allá por 1998. Transitó por todas las especialidades del Periodismo, ciencia y técnica, deportes, jefe de Redacción, de Internet, editor jefe, fotógrafo excepcional…, siempre un preciosista y consagrado del oficio, a quien no se le escapaba ni una sola errata en los textos que revisaba.

Cuando su enfermedad resultó certeza, y la palidez nos descubrió sus malestares, comenzó una lucha por la vida, incansable, optimista, y hace unos días todavía lo leíamos en la página de Opinión en la web y en el semanario impreso.

Vuela alto querido colega, exigente, sabemos que te quedaron muchas cosas por hacer, pero nos queda tu ejemplo, las instantáneas, las palabras impresas, y el amor por este oficio, difícil pero amado por tantos los que de ti aprendimos a respetar.