Impugna la Academia de Ciencias de Cuba injerencismo de EE.UU.

La Academia de ciencias de Cuba expresó su rechazo a la calificación de “Estado fallido” que el Secretario de Estado del imperio aplica al país con el cínico uso de las consecuencias de los inhumanos bloqueos impuestos por ellos mismos.

Una detallada declaración en ese sentido refutó la búsqueda de absurdos pretextos para su agresión y auto presentarse como nuestros salvadores, incluyendo las infundadas acusaciones de ser Estado patrocinador del terrorismo.

Repudió en su documento cualquier fórmula de atentado, junto con las políticas injerencistas que utiliza el actual gobierno de ese país con pretensiones de erigirse en dueño de nuestro continente.

Nos oponemos a imposiciones arbitrarias, ilegales y contrarias al derecho internacional y a la acusación emitida por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos contra el General de Ejército Raúl Castro Ruz, líder de la Revolución cubana.

“La Academia de Ciencias de Cuba reafirma su compromiso con la independencia, la soberanía nacional y el legítimo derecho de Cuba a continuar la construcción del socialismo, proceso que no representa amenaza para ningún país, por lo que también es legítima nuestra defensa contra cualquier agresión externa”.

Reiteramos que Cuba no agrede, pero sí se defiende si es agredida y junto a nuestro pueblo es compromiso que respaldamos, al igual que el apoyo a la política de diálogo adoptada por la dirección del país como rechazo a la guerra, y nos comprometemos a seguir trabajando en favor de la paz y la solidaridad entre pueblos y naciones.

Manifestó su agradecimiento a la solidaridad internacional de apoyo, en especial la recibida desde instituciones y colegas de diversas latitudes que conocen los valores del pueblo cubano, de sus instituciones y dirigentes y que tienen información sobre la abnegada ayuda que siempre ha brindado a los necesitados.

Advirtió que el gobierno estadounidense ha incrementado notablemente sus sanciones y el ilegal bloqueo económico, financiero y comercial que durante más de 65 años ha tratado de obstaculizar el avance de la construcción del socialismo.

Con nuevas pautas de alcance extraterritorial, alertó, y de injerencia en los asuntos internos cubanos, desde enero de este año se ha impuesto un bloqueo energético con negativos impactos en la economía, pero sobre todo en la vida cotidiana del pueblo que hoy se ve sensiblemente afectado.