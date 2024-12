Informan en programa Aquí el pueblo sobre ofertas recreativas y comerciales para fin e inicio de año en Cienfuegos

Los cienfuegueros tendrán diversas opciones recreativas, gastronómicas y comerciales para despedir el 2024 e iniciar el nuevo año, trascendió este viernes en el programa radial Aquí el pueblo.

Como saludo además al aniversario 66 del triunfo de la Revolución, que se conmemorará el próximo primero de enero, el domingo 29 de diciembre acontecerá la feria agropecuaria y comercial, la cual comprenderá desde el parque Villuendas hasta la Plaza del Mercado de la Calzada de Dolores, en tanto se trabaja por completar estos días en las bodegas productos de la canasta básica familiar normada como el azúcar y el café.

Javier Alvarez, coordinador de programas y objetivos en el Gobierno Provincial, informó que este sábado 28 de diciembre la invitación es a bailar casino simultáneamente a las 4:00 de la tarde en toda Cuba. En el municipio de Cienfuegos tendrá lugar en el Cubanísimo Patio de Artex con la Orquesta Son Star.

Este sábado en la Plaza de Actos de la capital sureña actuará la Orquesta Son del Sur y la agrupación Fanaticada, mientras para el domingo está prevista la gala “Por la Cultura Cubana”, informó Alicia Martínez Lecuona, directora provincial de Cultura.

Los bailadores estarán de pláceme el primer día del nuevo año, con la convocatoria al “Cuba Baila”.

Los niños tendrán su espacio el jueves dos de enero. La cartelera cultural prevé a la Tía Rosa en el Parque de Diversiones y Betica, en el supermercado Arizona, mientras la cantautora Belkidia Lopéz viaja a Lajas para compartir con los más pequeños de la casa.

La Dirección General de Deportes también ha organizado un amplio programa de actividades que llegará a todos los municipios de la provincia, con encuentros deportivos y simultáneas de ajedrez.

Para quienes decidan despedir el 2024 fuera de su hogar, habrán cenas especiales en los principales restaurantes de la ciudad, en tanto Radio Ciudad del Mar ha preparado una programación especial el 31 de diciembre, que incluye los espacios Amanecemos bailando, desde las 6 am hasta las 7:58 am, el especial Vamos a pasarla bien de 8 am hasta el mediodía, el musical De la Radio a tu casa, (1:30 pm -3:05 pm), Sabroso (6:30 pm- 7:58 pm), el hit parade Las 20 principales (8:00 pm – 9:58 pm) y Únete a mi ritmo (10:00 a 12 pm). Los oyentes podrán seguir disfrutando de una programación especial con el programa Para el nuevo año (12:05 am – 2:58 am) del primero de enero.

Al concluir el espacio, Armando Carranza Valladares, primer secretario del Comité Provincial del Partido Comunista de Cuba, felicitó al pueblo cienfueguero en vísperas del 2025 y se refirió a varios programas en los que labora el territorio para incrementar la producción de alimentos, asegurar la venidera campaña de papa y cumplir con los planes de la presente zafra azucarera.

Hizo especial énfasis en las estrategias para revertir la actual contingencia energética, con la recuperación de la potencia de generación de las dos unidades de la termoeléctrica Carlos Manuel de Céspedes, y el montaje de parques solares fotovoltaicos, uno de ellos, el que se erige en Alcalde Mayor debe sincronizar en el primer trimestre del 2025.