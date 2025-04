Un informe señala que más de la mitad de las mujeres del cine han sufrido violencia sexual

Un informe encargado por la Asociación de Mujeres Cineastas y de Medios Audiovisuales (CIMA) ha destapado este jueves que «más de la mitad de las mujeres» que trabajan en la industria cinematográfica y audiovisual, e independientemente de su edad, «han sufrido algún tipo de violencia sexual en el sector».

Así lo recoge el estudio de la politóloga Nerea Barjola y la investigadora Bárbara Tardón, ambas expertas en violencias sexuales, que se presentará este jueves y que también indica que más del 60 % de las mujeres de entre 20 y 50 años han declarado en sus entrevistas haber sufrido «algún tipo de violencia sexual en espacios relacionados con la industria del cine y del audiovisual».

Dificultades de las víctimas para denunciar

Titulado ‘Después del silencio. Investigación sobre el impacto de los abusos y las violencias sexuales contra las mujeres en el sector del cine y el audiovisual’, el informe destaca que «todas las mujeres profesionales» del sector «han enfrentado alguna forma de violencia sexual».

Expone asimismo las dificultades de las víctimas para denunciar: el 92 % de las mujeres que «han enfrentado violencia sexual» no la han denunciado y «tan sólo el 6,9 %» de las que la han sufrido han denunciado ante instancia policial o judicial, según el estudio.

Más bajo es el porcentaje de mujeres que transmitieron lo sucedido a una organización especializada, un 4,3 %, en tanto que un 13,6 % «se lo pudieron contar a una persona responsable» de recursos humanos.

Las víctimas sí confían en sus allegados, según revela que el 94 % se lo dijo a una persona cercana.

Temor, desconfianza, desamparo…

Las razones que enumera el estudio descubren la situación de inseguridad, temor y desconfianza en la que quedan las víctimas:

«Más del 30 % de las mujeres que no han denunciado» no lo han hecho por «la inseguridad sobre cómo proceder», el 27 % no lo han hecho «por temor a represalias» y el 22,2 % por «la creencia de que no serviría para nada».

Si denuncian, aparece el desamparo, porque el estudio remarca que el 46,2 % de las mujeres tienen una opinión «muy mala» sobre la atención recibida, cifra por encima del 30,8 % que afirma tener una opinión «mala» y claramente por encima del 15,4 % que asegura que fue «buena».

La Asociación de Mujeres Cineastas y de Medios Audiovisuales (CIMA) presenta un informe sobre el impacto de los abusos y ataques sexuales contra las mujeres en los sectores del cine y el audiovisual este jueves en la Cineteca en Madrid. EFE/Blanca Míllez

El desconocimiento de los recursos a disposición es otra pauta, como demuestra que «casi el 64 % de las mujeres» no sabe de la existencia de protocolos para prevenir la violencia sexual en el lugar de trabajo o que «sólo el 24,4 %» de las encuestadas conoce los derechos consagrados en la ley de garantía integral de la libertad sexual, comúnmente llamada ‘ley del sólo sí es sí’.

«Un sistema de impunidad» de los agresores

El 76,3 % de las mujeres entrevistadas consideran que «las personas en posiciones de poder en la industria del cine y del audiovisual abusan de manera frecuente o muy frecuente de su autoridad para poder ejercer alguna forma de violencia sexual».

Formas que se dividen entre acoso verbal, acoso físico y acoso virtual y/o digital. Un 81,4 % afirma haber sufrido el primero; un 49,5 %, el segundo; y un 22,3 %, el tercero.

De todo esto colije el estudio que «el ejercicio de las violencias sexuales está normalizado e integrado de manera estructural en las dinámicas» del sector.

Denuncian las coordinadoras del informe la «existencia de un sistema de impunidad que protege a los agresores», sostenido, añaden, por «el silencio institucional y de las empresas (productoras, distribuidoras y plataformas) responsables de los proyectos». Se favorece así el encubrimiento, apostillan.

La salud mental y la salud física de las víctimas quedan afectadas, y no sólo, sino también sus decisiones profesionales y relaciones laborales.