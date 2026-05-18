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Inicia en el país el Quinto Ejercicio Nacional de Prevención y Enfrentamiento

PorGranma Digital

May 18, 2026 #Cuba, #ejercicio nacional, #enfrentamiento, #prevencion

Con el propósito de intensificar acciones ante conductas que afectan prioridades del país, comenzó hoy en toda Cuba el Quinto Ejercicio Nacional de Prevención y Enfrentamiento al delito, la corrupción, las drogas, las ilegalidades y las indisciplinas sociales.

Se realiza en circunstancias de especial complejidad, como consecuencia del recrudecido bloqueo económico, comercial y financiero, el cerco petrolero, el incremento de las sanciones, la hostilidad, la guerra psicológica y las amenazas de una acción militar del gobierno de los Estados Unidos contra Cuba.

Fiel al legado de nuestro Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, en el año de su centenario, el Ejercicio es consecuente con su indicación de «prestar especial atención al orden interior, pues la escasez de recursos podría provocar un incremento de la actividad delictiva, en particular contra la economía, y concebir esta tarea como una responsabilidad de todas las instituciones y los cuadros políticos y administrativos».

Se trata de una batalla de todos, en la que se imponen niveles superiores de acción, de forma tal que no haya lugar a la impunidad, conscientes de la dimensión de los peligros, de los desafíos internos y externos, así como de la responsabilidad de defender la seguridad ciudadana que constituye una conquista sagrada de la Revolución, en medio de las múltiples dificultades, agravadas por las afectaciones del servicio eléctrico, que atentan contra el normal desarrollo de la vida familiar, el bienestar social y la disponibilidad de recursos imprescindibles.

De manera especial debemos fortalecer las acciones de protección y seguridad del Sistema Electroenergético Nacional y de los combustibles, así como del programa de producción y comercialización de alimentos. Al mismo tiempo constituye una prioridad la prevención y enfrentamiento a las drogas, los hechos de corrupción y los precios abusivos y especulativos.

En las actuales circunstancias adquiere particular importancia el enfrentamiento resuelto a los hechos vandálicos y de indisciplina social que, como se conoce, en muchos casos son estimulados por el enemigo con fines subversivos y los consiguientes daños materiales, en ocasiones ligados en su ejecución a actos violentos contra la vida y la integridad de las personas y que responden al objetivo de generar un clima de descontento y estallido social. Ello demanda el cumplimiento estricto de la ley y el necesario respaldo a las autoridades en el ejercicio de sus funciones, así como también a aquellos que actúen en defensa de tan preciados bienes.

Como refirió el Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República Miguel Díaz-Canel Bermúdez durante el pasado Ejercicio, estas jornadas constituyen una oportunidad para fortalecernos y garantizar, en medio de la compleja situación que vivimos, tranquilidad ciudadana, respeto al orden interior, estabilidad en el país, disciplina social y sobre todo participación en las principales tareas que estamos acometiendo.

La dirección de la Revolución ha definido con claridad que esta batalla por el orden, la disciplina y la tranquilidad tiene como premisa la unidad de las fuerzas revolucionarias conducidas por el Partido, con la participación activa de los órganos del Estado, del Gobierno, la Unión de Jóvenes Comunistas y las organizaciones de masas y sociales.

En este empeño es esencial alcanzar una elevada participación y control popular, como expresión de la madurez y compromiso ideológico con la defensa del proyecto socialista que construimos. En resumen, garantizar el orden interior es un objetivo estratégico en tiempos de amenazas.

Por Granma Digital

Órgano oficial del Comité Central del Partido Comunista de Cuba.

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