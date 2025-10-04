Instagram de festejo, la red social cumple 15 años

Instagram cumple 15 años; fue lanzada el 6 de octubre de 2010 por Kevin Systrom y Mike Krieger, quienes la vendieron a Facebook dos años después.

Recientemente, alcanzó los tres mil millones de usuarios activos mensuales en todo el mundo, duplicando a su rival TikTok.

Este hito se debe en gran medida a los Reels, vídeos cortos, una forma de que las redes sociales compitan con los usuarios más jóvenes.

La aplicación se lanzó inicialmente solo para iPhone, y su logotipo rendía homenaje a las fotos Polaroid clásicas.

Rápidamente, se volvió viral por su comunicación basada en imágenes, y a las pocas semanas de su lanzamiento, las descargas comenzaron a aumentar.

Systrom y Krieger, además de ser brillantes informáticos, son grandes amantes de la fotografía.

Para ellos, realizar una buena instantánea requería de una cámara profesional.

Sin embargo, a media que las cámaras de los teléfonos móviles fueron mejorando, decidieron que había una oportunidad en el mercado para la fotografía móvil.

Al principio bautizaron a su creación con el nombre de Burbn, como la bebida, a la que Systrom era especialmente aficionado. Pero Burbn, ese primer Instagram, era mucho más complicada que la app actual. Empezó siendo una app de geolocalización y check-in muy similar a FourSquare, hasta que se dieron cuenta de que lo que realmente interesaba eran las fotos que se subían de los lugares. A partir de este momento, fue cuando cambiaron el enfoque y decidieron dedicarse por completo a la publicación y retoque de las imágenes.

De esta forma, hicieron una nueva versión de la aplicación y la llamaron Instagram. Este nombre procede de juntar los conceptos de «instantánea» y «telegrama», palabras que a los creadores les recordaban a su infancia con las fotografías Polaroid. Incluso, una de las características distintivas de Instagram en sus inicios era que las imágenes tenían una forma cuadrada en honor a la Kodak Instamatic y a las cámaras Polaroid.

En 2012, Mark Zuckerberg la compró por tan solo mil millones de dólares, una suma irrisoria considerando su valor posterior. La última estimación oficial es de 2018 y asciende a 100 mil millones de dólares.

Tras su adquisición por parte de Meta, Instagram experimentó una transformación. Se añadieron filtros, mensajes directos, perfiles verificados y publicidad, convirtiéndose en un escaparate comercial que impulsó el surgimiento de una nueva profesión: los influencers. Stories y los vídeos cortos, llamados reels.

Pero no todo es color de rosa. En 2021, el Wall Street Journal publicó un informe interno de la empresa y las revelaciones de una ex empleada, Frances Haugen —quien posteriormente compareció ante el Senado de Estados Unidos—, que revelaban que la empresa de Zuckerberg prioriza los intereses privados por encima de los riesgos para los usuarios, especialmente los más jóvenes.

A lo largo de los años, la plataforma ha intentado reforzar los controles, incluyendo el uso de inteligencia artificial y el lanzamiento de perfiles dedicados a adolescentes.

Sin embargo, instituciones y expertos de todo el mundo son cada vez más conscientes de que todas las plataformas de redes sociales requieren mayor moderación y control.