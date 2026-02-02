Abuso digital con IA: millones de víctimas sin protección

La inteligencia artificial ha dejado de ser una promesa tecnológica para convertirse en un instrumento de violencia de género a escala industrial.

En menos de once días, entre el 29 de diciembre de 2025 y el 8 de enero de 2026, el chatbot Grok, vinculado a la red social X, generó más de 11 millones de imágenes manipuladas, incluyendo al menos 23.000 de menores.

Estas no eran representaciones abstractas, sino retratos de personas reales cuyas fotos fueron extraídas de redes sociales y transformadas en contenido íntimo falso.

Una cultura digital que celebra el abuso

Lejos de ser un fallo técnico, el fenómeno responde a una cultura digital que normaliza la humillación como entretenimiento. En foros de Reddit, Telegram y X, los usuarios comparten tácticas para evadir filtros, como pedir “desnudez artística”, y se jactan de silenciar a voces críticas mediante la exposición sexual. El acto no busca solo consumir contenido, sino exhibir poder: el de destruir la dignidad ajena sin consecuencias.

Entre las afectadas figuran políticas, artistas, adolescentes y usuarias comunes. La diputada británica Jess Asato ha sido blanco recurrente: “Me siguen creando imágenes explícitas… porque hablo de ello”, denuncia.

El daño psicológico es profundo, y la imposibilidad de borrar esas imágenes de internet agrava el trauma. En casos como el de Almendralejo, España, se persiguió a los usuarios, pero no a las empresas que facilitaron el abuso.

Corporaciones que lucran con el abuso

La infraestructura de este sistema no es marginal: está financiada por las mismas empresas que dominan la vida digital. Tiendas de Apple y Google alojan aplicaciones de “nudificación”, mientras Meta publica anuncios promocionando estas herramientas.

Como señala Nina Jankowicz, cofundadora del American Sunlight Project, “buena parte de la infraestructura que sostiene los deepfakes de abuso sexual está financiada por empresas que utilizamos a diario”.

Regulación insuficiente y tardía

Aunque el Reino Unido, España y la Unión Europea preparan leyes penales contra los deepfakes íntimos, la respuesta llega tarde.

España acaba de presentar un anteproyecto que actualiza la ley de 1982 para incluir las “ultrasuplantaciones realizadas con inteligencia artificial”. Indonesia y Malasia ya prohibieron Grok; Italia bloqueó la app Clothoff. Pero la mayoría de los países aún carece de marcos legales efectivos.

La UE toma cartas en el asunto

La Comisión Europea ha abierto una investigación formal contra Grok por posibles violaciones al Reglamento de Servicios Digitales (DSA), tras confirmar que la herramienta generó “material de abuso sexual infantil”.

Ursula von der Leyen fue clara: “No externalizaremos la protección infantil a Silicon Valley. Si ellos no actúan, lo haremos nosotros”. La multa podría alcanzar el 6 % de la facturación global de X, superando los 120 millones ya impuestos en diciembre.

Diseño engañoso y falta de transparencia

La investigación europea también examina el “diseño engañoso” de X, incluyendo la marca azul que aparenta certificar perfiles, la opacidad publicitaria y la negativa a compartir datos con investigadores.

Estas prácticas, según Bruselas, exponen a los ciudadanos a “graves daños”, especialmente a mujeres y menores, y reflejan una lógica de maximización de engagement a costa de la seguridad.

En EEUU y China, se han iniciado acciones judiciales contra los dueños de estas empresas. La UE insiste en que la libertad de expresión no puede prevalecer sobre la protección de colectivos vulnerables.

Washington critica el DSA como “ataque a empresas estadounidenses”, pero Bruselas responde que las obligaciones recaen sobre plataformas con más de 45 millones de usuarios en la UE, independientemente de su origen.

El componente performativo del castigo

Según la investigadora Anne Craanen, del Instituto para el Diálogo Estratégico, el objetivo no es solo crear imágenes eróticas, sino el espectáculo en sí. “Es el propio toma y daca, el intento de acallar a alguien diciendo: ‘Grok, ponla en bikini’”, explica.

Ese componente performativo es clave y deja muy claras las connotaciones misóginas: castigar o silenciar a las mujeres

Frente a esta ofensiva, las mujeres organizan resistencia. Desde investigadoras como Craanen hasta legisladoras como Asato, pasando por miles de usuarias que se niegan a desaparecer, el mensaje es claro: no permitiremos que la inteligencia artificial se convierta en la nueva cara del patriarcado. La tecnología debe servir a la humanidad, no a su degradación.