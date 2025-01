¿Cuál fue la película más taquillera de 2024?

La película Intensamente 2 es la cinta más taquillera del 2024 con 1.698 millones de dólares recaudados en todo el mundo, seguida de Deadpool & Wolverine y Despicable Me 4, con 1.338 y 969 millones de dólares, respectivamente, según los datos distribuidos por la web Box Office Mojo.

La secuela de Intensamente se estrenó en verano batiendo todos los récords de taquilla. Seis semanas después de estrenarse se convirtió en la película animada más taquillera de la historia, superando a Frozen (2013).

Intensamente 2 también es la primera película animada de la historia en superar el umbral de los 1.000 millones de dólares de recaudación.

Deadpool & Wolverine, el filme protagonizado por Ryan Reynolds y Hugh Jackman, era una de las más esperadas del año y también se ha convertido en una de los más recaudadoras. Solo en Estados Unidos, ha conseguido 636 de los 1.338 millones de dólares recaudados.

Dos secuelas se alzan con el tercer y cuarto puesto de las películas más taquilleras de 2024: Moana 2, que obtuvo 882 millones de dólares de recaudación, y la segunda parte de Dune, que logró 714 millones.

Wicked, la adaptación a la gran pantalla del éxito de Broadway, consiguió 634 millones de dólares, seguido por Godzilla x Kong: The New Empire (571 millones), Kung Fu Panda 4 (547 millones), Venom: The Last Dance (476) y Beetlejuice Beetlejuice (451).