La decisión del gobierno de Donald Trump de bombardear las principales centrales nucleares iraníes ha traído consigo preocupación y advertencias sobre el peligro de una escalada de grandes proporciones.

La región del Golfo Pérsico ha respondido con cautela, pero también con rechazo.

Bahréin, que alberga una base militar estadounidense, ha advertido a sus ciudadanos que eviten usar las carreteras principales para “permitir a las autoridades pertinentes utilizarlas de manera eficiente”.

Qatar alertó sobre “repercusiones catastróficas” a nivel regional, Omán estimó que el ataque “ampliará la guerra” y constituye una violación del derecho internacional, y la cancillería de Arabia Saudita publicó un comunicado en el que pide a la comunidad internacional “redoblar los esfuerzos para alcanzar una solución política que garantice el fin de la crisis».

Por su parte, el primer ministro del Líbano, Nawaf Salam, destacó la importancia de “adherirnos estrictamente al interés nacional supremo”, que es evitar que el país se vea “involucrado en la confrontación regional en curso de cualquier manera”.

El portavoz del gobierno de Irak, Basem al Auadi, indicó en un comunicado que la ofensiva “expone la estabilidad regional a graves riesgos», y Pakistán también condenó las acciones de Estados Unidos y reivindicó el “legítimo derecho (de Irán) de defenderse en virtud de la Carta de Naciones Unidas”.

