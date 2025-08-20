Perlavisión

Entrenadores italianos piden suspender a Israel de la UEFA y la FIFA por la guerra en Gaza

Ago 20, 2025

La Asociación Italiana de Entrenadores de Fútbol está presionando para que Israel sea suspendido de competencias internacionales a causa de la guerra en Gaza.

De cara a los partidos cruciales de clasificación para el Mundial de Italia contra Israel en los próximos dos meses, la AIAC afirma que «Israel debe parar. El fútbol también debe tomar medidas».

La AIAC escribió una carta formal a la federación italiana de fútbol para ser enviada a los organismos rectores del balompié europeo y mundial, solicitando la suspensión de Israel.

Gabriele Gravina, el presidente de la federación italiana de fútbol, también es vicepresidente senior de la UEFA.

«El Consejo de Administración de la AIAC cree unánimemente que, dadas las masacres diarias, que también han resultado en cientos de muertes entre directivos, entrenadores y atletas… es legítimo, necesario, de hecho un deber, colocar en el centro de las conversaciones de la federación la solicitud, que se presentará a la UEFA y la FIFA, para la exclusión temporal de Israel de las competiciones deportivas», concluye la carta.

Porque el dolor del pasado no puede nublar la conciencia y humanidad de nadie».

Italia tiene programado jugar contra Israel en terreno neutral en Debrecen, Hungría, el 8 de septiembre, antes de recibir el partido de vuelta en Údine el 14 de octubre.

