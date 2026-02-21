Perlavisión

Jefe del Ejército Central chequea Día de la Defensa en Cienfuegos (+ 📸 y 📹)

PorAgencia Cubana de Noticias

Feb 21, 2026 #Cienfuegos, #Día Nacional de la Defensa

El General de División Raúl Villar Kessel, Jefe del Ejército Central, chequeó este viernes en Cienfuegos las actividades del Ejercicio Defensivo Territorial a propósito del Día Nacional de la Defensa.

La jornada comenzó con el ejercicio de defensa territorial en Zonas de Defensa (ZD) del municipio cabecera provincial, donde destacó la ubicada en Pastorita, sitio donde se logró la cohesión de trabajo de los diferentes Grupos y Sub grupos, con énfasis en el funcionamiento del órgano de aviso del mando y dirección, así como la coordinación de las fuerzas y estructuras involucradas.

De manera paralela se organizaron clases combinadas de preparación de la Marina de Guerra Revolucionaria, las Tropas Especiales, las Formaciones Especiales Ingenieras, las MTT, y las BPD, a fin de materializar la concepción estratégica de la Guerra de Todo el Pueblo.

Estudiantes y trabajadores de la Universidad Carlos Rafael Rodríguez participaron en un ejercicio de preparación para elevar la capacidad combativa, donde realizaron acciones prácticas orientadas a fortalecer la capacidad de respuesta y la preparación integral ante diferentes escenarios.

Oficiales y especialistas de las FAR impartieron clases prácticas en el uso de caretas antigás, montaje de minas y explosivos, tiro de infantería y lanzamiento de drones.

Acompañado por el presidente del Consejo de Defensa Provincial, Armando Carranza Valladares; la vicepresidenta de ese órgano Yolexis Rodríguez Armada y representantes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) y el Ministerio del Interior (MININT), Villar Kessel recorrió empresas estatales para evaluar la preparación ciudadana y militar ante las amenazas del gobierno norteamericano.

Estas acciones contribuyen a elevar la disposición y cohesión de las estructuras de defensa en el territorio del centro y sur de Cuba, fortalece la capacidad organizativa y de respuesta, en correspondencia con los principios del sistema defensivo del país y el papel activo de las instituciones y el pueblo en la salvaguarda de la seguridad nacional. (📸 Modesto Gutiérrez Cabo – ACN)

El reporte en video:

