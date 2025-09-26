Regresó Jimmy Kimmel y con más teleaudiencia

Unos 6,3 millones de espectadores logró el primer episodio de “Jimmy Kimmel Live!” tras su reinstalación en la parrilla de la cadena estadounidense ABC, cifra que hoy significa más de tres veces la audiencia televisiva típica del programa.

En el grupo demográfico clave para los anunciantes, los espectadores de entre 18 y 49 años, el programa obtuvo su “episodio programado regularmente más alto en más de 10 años”, dijo ABC.

Mientras en YouTube, Kimmel acumuló más de un millón de visualizaciones por hora, reseñó la CNN.

Si se suman ABC, YouTube y las redes sociales, el monólogo de Kimmel sobre la libertad de expresión en Estados Unidos alcanzó a millones de personas, y las cifras de visualizaciones siguen incrementándose.

Jimmy Kimmel regresó a la televisión el pasado 23 de septiembre, pero las batallas por la libertad de expresión están lejos de terminar, destacan medios locales.

Al volver, el popular comendiante que llevaba 22 años con su programa en el aire, advirtió que el presidente Donald Trump también ha pedido a la NBC que despida a Jimmy Fallon, presentador de “Tonight Show”.

Sin embargo, “espero que si eso sucede, o si hay algún indicio de que suceda, se hagan oír diez veces más fuerte que esta semana”, subrayó.

“Tenemos que alzar la voz contra esto”, añadió entre los vítores de aprobación del público que acudió al estudio, de acuerdo con las reseñas de prensa.

El 18 de septiembre, en una decisión sin precedentes, ABC anunció la suspensión indefinida del popular programa nocturno de Kimmel tras la polémica por comentarios sobre el asesinato del activista conservador Charlie Kirk.

Trump celebró en ese momento la medida en redes sociales. “Buenas noticias para Estados Unidos: el programa de Jimmy Kimmel, con sus bajos índices de audiencia, ha sido cancelado”, escribió.

A Stephen Colbert también le cancelaron su programa The Late Show (su emisión concluirá en 2026), después de que el comediante levantara su dedo para criticar un acuerdo de 16 millones de dólares al que llegó la compañía matriz de CBS, Paramount, con Trump para poner fin a un proceso legal en su contra.

En julio, el Sindicato de Escritores de Estados Unidos solicitó una investigación por sobornos contra Paramount al calificar la medida tomada con el popular programa televisivo de Colbert como una “capitulación” ante Trump.

“Hacemos un llamado a … (que se) exijan respuestas sobre las razones de la cancelación de este apreciado programa y garanticen al público que Colbert y sus guionistas no fueron censurados por sus opiniones ni por los caprichos del presidente”, señaló la demanda.

La actual administración, al parecer, sigue colocando bajo escrutinio a todo aquello que no esté, supuestamente, alineado con su agenda.