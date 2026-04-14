Agasajos al centenario Jardín Botánico en Jornada de la Cultura de Cienfuegos

Jardín Botánico de Cienfuegos, vergel isleño en el centro de Cuba

El Jardín Botánico de Cienfuegos (JBC), la institución de su tipo más antigua en funciones en Cuba -que arribará en septiembre a su 125 aniversario-, será reconocido durante la jornada de la Cultura en esta ciudad, prevista a celebrarse del 21 al 26 del presente mes de abril.

Los festejos se enmarcan en los 207 años de la fundación de la colonia Fernandina de Jagua, a mano Don Luis De Clouet y un grupo de colonos de origen francés, que trazaron las primeras manzanas de la futura urbe, muy próxima a la bahía de Jagua.

Al respecto, el Doctor en Ciencias Leosveli Vasallo Rodríguez, director del JBC, declaró a la Agencia Cubana de Noticias que por estos días desarrollan un programa de actividades científicas, educativas y culturales, en las cuales participan estudiantes y vecinos de la comunidad de Pepito Tey, donde está ubicado el centenario vergel.

Detalla la Máster en Ciencias Niurka Medina Bárzaga, que se realizará una Expoferia, el Concurso Mi plantita preferida, varios festivales del saber para adultos y niños, y el del Papalote, así como un Encuentro con la Historia, entre otras.

La también subdirectora técnica del JBC dijo que pretenden incorporar a la comunidad como parte de esta celebración y así conozca la importancia de conservar la diversidad biológica.

El programa incluirá, además, la apertura de una exposición fotográfica sobre la evolución del jardín desde su creación como proyecto del empresario Edwin F. Atkins, hasta la actualidad.

Fundado el 6 de septiembre de 1901, el Jardín Botánico de Cienfuegos pertenece al Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente.

El Herbario, la Xiloteca, la Espermoteca y una biblioteca especializada en Botánica que conserva bibliografía original de la fundación, custodian colecciones de referencia.

En sus 97 hectáreas, el Botánico de Cienfuegos atesora más de mil 900 especies, con un nivel de exotismo superior al 82 por ciento, uno de los atractivos que cada año atrae a miles de visitantes entre nacionales y extranjeros.