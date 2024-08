Recuerdos olímpicos de José Alexis Armenteros

En ese andar por conocer detalles de atletas de la provincia de Cienfuegos con participación en citas olímpicas , llegamos hasta el municipio de rodas de la provincia de Cienfuegos ,territorio con tres deportistas concursantes en estas lides de ellos tuvimos acceso al más joven ,el judoca José Alexis Armentero Suarez , conozcamos su historia con quien daremos inicio a una serie de testimonios de atletas sureños con participación en citas de los cinco aros.

José Alexis Armentero Suarez expresa que los Juegos Olímpicos para cualquier atleta son lo máximo .es el sueño anhelado de todo deportista .ya que es el máximo galardón en el palmarés deportivo. “Yo asistí a los juegos olímpicos de Rio de Janeiro de 2016 y termine séptimo no conseguí el pase a la discusión de las medalla, satisfecho con mi participación .pero no contento con el resultado .alcance otros resultados en mi carrera deportiva fui campeón mundial juvenil ,en 2011 en los 100 kilogramos ,fui sub campeón del mundo en la categoría de mayores- y conservo otros resultados ,medallas en Gran Prix”.

“Pienso que la familia en la vida de un deportista es fundamental ,en todo momento esta con uno, en los buenos y malos momentos ,la familia da tr4anquilidad y esa positividad que nos falta ,y a veces cunado muchas personas no confían en nuestro resultados ,la familia nunca se rinde .luchamos primero por nuestros resultados deportivos ,luchamos por la familia y el compromiso que tenemos con el deporte y por el pueblo cubano que siempre nos está apoyando ,uno siempre siente el bichito que se queda por dentro, porque uno extraña muchas cosas ,al menos la juventud se la ha dedicado al deporte ,a la competencia. y cuando se acercan las olimpiadas ,aunque uno no está en la competencia ,pero siente la presión ,sabemos lo que está en riesgo, sabemos lo que cuesta llegar hasta ahí ,sabemos lo que significa un resultado .todo el esfuerzo realizado ,el trabajo de entrenadores y el colectivo técnico , y cuando se acerca una olimpiada ,aunque estés fuera del deporte ,todavía sientes la presión del certamen.