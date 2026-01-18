Karate escolar y juvenil en Cienfuegos por volver a planos estelares

Atletas de la disciplina de kárate categoría escolar de Cienfuegos se preparan con vista a los juegos escolares de 2024, donde procuran mantener o mejorar el quinto lugar del año anterior, sin embargo la falta de fuerza técnica atenta contra ello.

Atletas y entrenador de karate, categoría juvenil de Cienfuegos se preparan con vista a los Juegos Nacionales Juveniles de 2026 con pretensiones de recuperar la quinta posición alcanzada que perdieran el año anterior.

Con una mezcla de karatecas con experiencias competitivas de la última edición y debutantes, asumen el reto.

Darío García Jiménez, de la división 68 kg, confiesa que «el año anterior alcancé dos medallas plata en combate y bronce en katá y me estoy preparando para en 2026 mejorar el color de esa presea y que la provincia recupere el quinto lugar perdido en 2025».

En tanto, Kevin Campa Llano, de la división 55 kg, dijo que en 2025 resultó el campeón nacional de su división, y para la próxima etapa competitiva el propósito no puede ser otro que el de volver a alcanzar la condición de campeón nacional, y «para ello estamos trabajando fuerte en cada sesión de entrenamiento».

Históricamente, el kárate cienfueguero en la categorías escolar y juvenil ostenta resultados al extremo de posicionarse entre los primeros lugares del país con una significativa cifra de atletas del territorio que han integrado equipos nacionales, aunque en la versión precedente, los colegiales y juveniles descendieran al noveno puesto de un quinto lugar el año precedente, el reto y compromiso para el 2026 de atletas y entrenadores del territorio es volver a planos estelares.