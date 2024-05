Karen Machado: La serie Calendario es de las mejores cosas que me han pasado en la vida

Antes de llegar a Calendario, Karen Machado era poco conocida en las pantallas nacionales de televisión. Luego de que fue aceptada para el personaje de Sofía su vida actoral tuvo una gran evolución.

«Todo lo que he recibido en la calle ha sido muy lindo. La gente ha acogido el personaje con mucho amor y eso es algo que agradezco mucho», expresa la joven, cuyo primer acercamiento a la actuación fue en un grupo infantil llamado Las Cucuruchas, en El Mejunje, Santa Clara.

Ha interpretado un personaje atrayente en las tres temporadas, el cual desde la segunda entrega, se identifica como bisexual. A pesar de la flexibilización y apertura en la sociedad cubana actual para entender a quienes no tienen relaciones heteronormativas, la discriminación a estas, vista en las pantallas de Calendario con personajes como el de Sofía, aún persiste.

Entonces, adentrémonos en esta entrevista para Juventud Rebelde con Karen Machado, en la que habla de sus experiencias en esa teleserie y sobre lo que ha representado para ella actuar en este producto televisivo.

—¿Nos pudieras contar cuál ha sido tu formación como actriz?

—Yo no vengo de ninguna escuela de arte, pasé algunos talleres. Estuve un tiempo en el grupo de teatro Olga Alonso del Vedado, La Habana, con el profesor Humberto Rodríguez. De allí pasé al Grupo Teatro Abril, de niños y adolescentes, dirigido por Massiel Dueñas.

—¿Cómo llegaste a la teleserie? ¿Qué significó para ti haber sido seleccionada en ese entonces?

—En el Grupo Teatro Abril me enteré del casting. Massiel envió una foto mía y me llamaron. En el momento en que me eligen me puse muy contenta, no me lo creía. Todo el tiempo pensaba que me iban a llamar y me dirían que se habían equivocado y el personaje no era mío, porque de hecho yo hice el casting con muy buenas actrices. Calendario es de las mejores cosas que han pasado en mi vida. Hasta ahora toda la retroalimentación que he recibido en la calle ha sido muy linda.

—¿Cómo te preparaste para la realización del personaje de Sofía? ¿Recibiste la orientación de algún especialista para ello?

—Una vez que entro a la serie y me entregan los guiones me doy cuenta de que actuar era algo más y toca estudiar mucho. Al principio me costó mucho trabajo pero Magda y las asesoras: Beatriz Roussó y Dely Fernández, me guiaron mucho y mis compañeros también me hicieron el viaje más cómodo.

—A pesar de la apertura y aceptación que debería existir en Cuba en la actualidad sobre las distintas preferencias sexuales no heteronormativas, más luego de la aprobación del nuevo Código de las Familias, ¿crees que la bisexualidad aún es un tema tabú en nuestra sociedad?

—Sí, creo que aún hay mucho tabú con ese tema. La bisexualidad está mal vista, de hecho en el mismo movimiento LGTBIQ+ son las personas más discriminadas, porque no se tiene mucha información al respecto. Se piensa muy mal de ellas, se cree que son promiscuas, que no están claros, y eso es lamentable. Yo misma tenía otro criterio antes de profundizar en el tema.

—¿Crees que sea posible que este personaje de Sofía ayude a concientizar más a la teleaudiencia sobre la aceptación de las personas bisexuales?

—Eso no lo sé, pero ojalá pueda contribuir en la sociedad. Estoy segura de que este personaje está abriendo la mente de muchas personas y sirviendo para aclarar muchos aspectos acerca de la bisexualidad, para que sea vista de una forma menos agresiva.

—Luego que realizaste la interpretación de Sofía, ¿te enfrentaste a algún prejuicio en la vida real por parte de tus amigos, familia y conocidos?

—No.

—Muchas jóvenes cubanas tal vez están pasando en la actualidad por una situación similar a la de Sofía en Calendario. ¿Has escuchado alguna anécdota acerca la manera en que este personaje las ha ayudado a afrontar su bisexualidad?

—Hasta ahora no he oído ninguna historia, pero sería lindo.

—El amor en sus diversas variantes marca la vida del personaje que interpretas, en la primera temporada Sofía ama a un muchacho, en la segunda y la tercera se da cuenta de que le gustan también las chicas, pero vuelve a estar con un hombre, tal vez un poco por la presión familiar, aunque a quien quiere de verdad es a Natalia. ¿Cuán complejo pudo haber sido para ti haber interpretado este personaje bisexual?

fotos: Tomadas del perfil de instagram de la entrevistada

—El personaje estuvo muy difícil, pero le puse mucho empeño y mucho de mí, mi corazón y fe; fue bonito. Creo que mis compañeros: Jomy Marull y Jennifer Pupo me ayudaron mucho, con los dos me sentí muy bien, resultó muy rico trabajar con ambos, se comportaron maravillosamente, sobre todo ella. Amé el proceso desde el principio hasta el final, principalmente el trabajo con Jennifer, ya que veníamos desde la segunda temporada.

«Desde el día uno conectamos, fuimos solidarias una con lo otra, es una excelente actriz y compañera. Nos cuidamos mucho en cada escena, ella es mi Natalia, la que la vida me regaló y estoy agradecida por eso. Siempre digo que Jennifer fue la mejor compañera que me pudo haber tocado para esta aventura».

—¿Pudieras hablarme de tus proyectos futuros? ¿Algo nuevo tal vez en cine, teatro o televisión?

—Ahora mismo estoy incursionando en el teatro, en los grupos Ludi Teatro y también en la Franja Teatral, aprendiendo y viendo otras cosas que no sabía de la actuación.