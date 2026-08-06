Cienfuegos recibe a Kailin Garrido Guzmán, medallista de plata en los Juegos Santo Domingo 2026">

Con el cálido abrazo de su gente, la destacada atleta cienfueguera Kailin Garrido Guzmán regresó a su hogar en el reparto de Buena Vista, donde fue recibida por una multitud que incluyó a familiares, vecinos, directivos del voleibol provincial y especialistas de la atención a atletas.

Garrido Guzmán, integrante de la dupla cubana de voleibol de playa femenino, acaba de escribir una página dorada en la historia deportiva de la provincia al colgarse la medalla de plata en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe, celebrados en República Dominicana.

Junto a su compañera santiaguera, Maikelin Drik, la cienfueguera protagonizó una actuación memorable que mantuvo en vilo a todo el país. La dupla, que debutó oficialmente en el circuito NORCECA en 2025, mostró una química y un nivel de juego extraordinarios, superando todas las expectativas en poco más de un año de trabajo conjunto.

El camino hacia el podio estuvo lleno de emociones. Las cubanas disputaron un dramático partido por la medalla de oro ante el experimentado dúo de Puerto Rico, actuales campeones del certamen. A pesar de caer en un reñido encuentro, la entrega y el coraje demostrado por Garrido y Drik cautivaron a los aficionados cubanos y elevaron el nombre del deporte insular en la región.

Visiblemente emocionada, Kailin Garrido Guzmán agradeció el apoyo recibido durante toda la competencia. «Este recibimiento es increíble. Sentir el cariño de mi familia, mis vecinos y de todo el pueblo cubano es algo que no tiene precio. Esta medalla de plata no es solo mía, es de todos los que creyeron en nosotras y nos alentaron desde casa», expresó la atleta.

Por su parte, los directivos del voleibol en Cienfuegos destacaron el valor histórico de este resultado, que consolida a Garrido Guzmán como la atleta provincial con los mejores resultados en esta disciplina a nivel centroamericano y caribeño.