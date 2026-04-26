Kenyano Sawe baja de los dos minutos en la maratón (+📹)

Sebastian Sawe con las zapatillas con las que hizo historia. /Foto: Vía X, Maratón de Londres

Recién recuperado de una lesión, el kenyano Sebastian Sawe se convirtió hoy en el primer humano en recorrer una distancia de 42,195 kilómetros en menos de dos horas, al ganar la Maratón de Londres con un crono de 1:59:30.

Satisfacción doble, porque tratándose de un atleta de la escuela kenyana de las carreras de largo aliento, reconforta que fuera un nacional de este país del nororiente africano el que sobrepasara el registro vigente, hecho convertido a su vez en homenaje al 2:00:35 establecido por el difunto Kelvin Kiptum en el Maratón de Chicago en octubre de 2023.

«Me siento bien, estoy feliz, es un día para recordar», declaró Sawe a los medios locales mientras enseñaba su zapatilla con las inscripciones «récord mundial» y «sub-2». Rebajar de los dos minutos había sido durante años uno de los grandes objetivos de esta prueba del llamado deporte rey, con múltiples intentos en condiciones controladas.

Hoy, sin embargo, el éxito se produjo en condiciones casi ideales: temperaturas templadas y poco viento en Londres. A diferencia de intentos anteriores, esta vez se consiguió en una competición abierta, en uno de los escenarios más importantes del atletismo mundial.

«Comenzamos bien la carrera. Cuando llegué a la meta y vi el tiempo, me emocioné mucho. Creo que hoy lo hemos demostrado, es la primera vez para todos y estoy muy feliz», afirmó Sawe.

Un etíope ¡también por debajo de dos!

Como nota destacada de esta gran carrera dominical en Londres junto al río Támesis, apuntar que el etíope Yomif Kejelcha (anoten el nombre) siguió de cerca a Sawe durante gran parte del circuito, aunque cedió en el tramo final. Pero vaya manera de ceder: terminó segundo en su debut en una maratón con tiempo de 1:59:41, el segundo de la historia.

Y como si no bastara, el ugandés Jacob Kiplimo completó el podio con un tiempo de 2:00:28, también por debajo de la marca del recordista Kiptum, en una de las llegadas más destacadas de la historia de esta prueba milenaria.

Como les comentaba al inicio, Sawe logró la hazaña tras recuperarse de una lesión en otoño. En enero retornó a los entrenamientos y apenas un mes después daba señales de estar listo para competiciones del máximo nivel, ya con la maratón de la capital británica en la mira.

«Lo que hice en estos cuatro meses se ha convertido hoy en un buen resultado. Quiero dar las gracias al público por apoyarnos; ayudan mucho y te hacen sentir fuerte», añadió.

Cerca de un millón de espectadores siguieron la prueba hasta la meta situada en The Mall, frente al Palacio de Buckingham.