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La Fortaleza pone Ámsterdam en el “Terry”

PorFrancisco González Navarro

May 28, 2026 #Ámsterdam, #Teatro de la Fortaleza, #teatro Tomás Terry

El grupo de teatro La Fortaleza subirá este viernes y sábado a las tablas de la Sala Principal del Teatro Tomás Terry (Monumento Nacional), la obra Ámsterdam. En ambas jornadas con presentaciones desde las 3:00 p.m.

La pieza se inspira de manera libre en el relato corto El acre del dolor, de la autora danesa Isak Dinesen.

Sin embargo, ahora “Amsterdam” ubica la trama lejos en el tiempo, y el espacio, de aquel páramo danés del siglo XIX: mediados de los años 70 de la pasada centuria y en el marco de la Gran Revolución Cultural Proletaria China.

Ámsterdam, del laureado narrador y dramaturgo cienfueguero Atilio Caballero, tuvo su estreno a principios de año en el Museo Provincial de Cienfuegos.

IMPORTANTE. – Las entradas, a un precio de 30 pesos, serán puestas a la venta en la taquilla del propio coliseo una hora antes del comienzo de cada función.

Por Francisco González Navarro

Licenciado en Educación. Periodista y Escritor. Fue corresponsal de Prensa Latina en Cienfuegos y jefe de la corresponsalía de esa agencia informativa en Nicaragua.

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