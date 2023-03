La Habana y Cienfuegos empataron a 1 en el fútbol cubano este fin de semana

Escucha la Nota Escucha la Nota

Este fin de semana transcurrió sin grandes novedades el enfrentamiento en el Estadio Luis Pérez Lozano, de la Perla del Sur entre el líder del Grupo A, La Habana y el tercer lugar de la zona Cienfuegos, que pactaron empate a uno.

Muy lejos de lo que históricamente resultan los partidos de fútbol entre los equipos de la capital y Cienfuegos de muchos toques y atractivas jugadas, el desafío entre esos elencos en la Perla del Sur no tuvo esos ingredientes, con dominio alterno para las dos escuadras, alguna que otra posibilidad de goles para ambos equipos.

No fue hasta los noventa minutos más tres que el delantero cienfueguero Asael Herrera consiguió la primera diana del partido para poner arriba a su equipo uno cero, la alegría duró poco para los locales y un minuto más tarde, a los noventa más cuatro el defensa capitalino Daniel Alarcón consiguió el gol del empate, de tal manera los habaneros llegan a catorce puntos y se reafirman como líderes del grupo A, por su parte los de la perla del sur archivan 11 tantos.

Al término del partido los directores técnicos de Cienfuegos y La Habana dieron sus consideraciones. Francisco Carrazana, director técnico de Cienfuegos, plantea que fue un partido muy deslucido, con muchas faltas y ninguno de los dos elencos pudieron jugar bien.

Por su parte Jaime Colomé, director técnico del equipo La Habana, plantea que el juego se desluce desde el pitazo de arrancada, cuando se le va de las manos el juego a los árbitros, a mí no me gusta hablar de los que imparten justicia, hubo expulsiones de los dos equipos, es duro porque un partido de este nivel Cienfuegos vs La Habana que en cualquier lugar va ser un partido bueno, que se trabaje de esa manera, evidencian poca seriedad, al impedir que los futbolistas jueguen.

En el próximo partido los Marineros enfrentarán en el Luis Pérez Lozano de la Perla del Sur al once matancero, elenco que estuvo liderando el Grupo A durante las primeras tres jornadas del torneo de apertura, pero que este enfrentamiento entre cienfuegueros y matanceros tiene el incentivo de decidir quién se queda en segundo lugar del Apartado A, por lo que se espera no se repitan los inconveniente arbitrales del partido entre Marineros y Habaneros.