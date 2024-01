La noticia/descubrimiento de tecnología más importante de 2023, según ingeniero de Muy Interesante

Escucha la Nota Escucha la Nota

Este 2023 ha sido un año extremadamente denso en lo que a noticias relevantes de tecnología se refiere. Hemos visto la inauguración del superordenador MareNostrum 5, desarrollos tremendos en el campo de la Inteligencia Artificial, avances en interfaces entre cerebros y computadores, pero hay una noticia que las supera a todas.

Entre las noticias de tecnología más importantes de 2023, destacan varios desarrollos e innovaciones. Una de las más significativas es la inauguración del superordenador MareNostrum 5. Este superordenador, con su impresionante capacidad de almacenamiento y su potente procesamiento, jugará un papel clave en varios proyectos, incluido el proyecto que busca crear una réplica virtual de la Tierra para predecir los efectos del cambio climático. También será fundamental en investigaciones de inteligencia artificial y medicina, tal y como os comentamos hace pocas semanas.

También cabe mencionar la aprobación de un estudio clínico de Neuralink para un implante cerebral en seres humanos, destinado a pacientes con parálisis cerebral, y el cambio en las políticas de YouTube respecto a los bloqueadores de publicidad, lo cual podría desencadenar conflictos legales en 2024. Adicionalmente, las actualizaciones en los dispositivos de Apple para adaptarse a los puertos USB europeos, las políticas que pueden poner a TikTok en peligro en Europa y en Estados Unidos y el caso de Google enfrentando acusaciones de monopolio relacionadas con la gestión de sus tiendas de aplicaciones, han sido temas de interés en el ámbito tecnológico.

Aún así, hay que destacar una noticia que ha afectado a gran parte de la población mundial, el lanzamiento de GPT-4.

GPT-4

Así es, desde mi punto de vista, el lanzamiento de GPT-4 en marzo de 2023 ha sido, de hecho, uno de los hitos más significativos en el campo de la inteligencia artificial. GPT-4, desarrollado por OpenAI, presenta varias mejoras y nuevas características en comparación con su predecesor, GPT-3.

Entre las capacidades de GPT-4, se destaca que es un modelo más confiable, creativo y capaz de manejar instrucciones más matizadas que GPT-3.5. Ofrece dos versiones con ventanas de contexto de 8,192 y 32,768 tokens, superando significativamente a GPT-3.5 y GPT-3, que estaban limitados a 4,096 y 2,049 tokens, respectivamente. Esta capacidad ampliada permite a GPT-4 comprender y generar textos más largos, aumentando su utilidad en diversas aplicaciones.

Una de las innovaciones más destacadas de GPT-4 es su integración en ChatGPT con su naturaleza multimodal, lo que significa que puede procesar tanto texto como imágenes. Esta capacidad le permite realizar tareas como describir imágenes, resumir texto a partir de capturas de pantalla y responder preguntas de exámenes que contienen diagramas, entre otras muchas cosas.

A nivel técnico, aunque OpenAI no ha revelado detalles precisos como la cantidad de parámetros utilizados en el entrenamiento de GPT-4, se estima que el modelo puede haber sido entrenado con hasta 100 billones de parámetros, lo que sería casi 600 veces más que GPT-3.

Sin embargo, a pesar de sus avances, GPT-4 no está exento de limitaciones. Al igual que sus predecesores, puede presentar “alucinaciones”, generando información que no está en los datos de entrenamiento o que contradice la solicitud del usuario. Por otro lado, aunque puede proporcionar explicaciones sobre sus decisiones, estas no siempre reflejan el proceso real subyacente.

En el ámbito de las aplicaciones prácticas, GPT-4 ha encontrado utilidad en tareas como la codificación, ayudando a los programadores a encontrar errores y sugerir optimizaciones. Microsoft y Epic Systems también anunciaron el uso de GPT-4 en sistemas de atención médica para ayudar en la respuesta a preguntas de los pacientes y el análisis de registros médicos.

GPT-4 ya está disponible a través de la API de OpenAI y para los usuarios de ChatGPT Plus, y Microsoft lo ha integrado en el chat de Bing, ofreciendo así a los usuarios la oportunidad de interactuar con este avanzado modelo de lenguaje.

Por qué creo que es lo más importante de 2023 en tecnología

El lanzamiento de GPT-4 es considerado, no solo por mí, también por muchos profesionales del sector, como una de las noticias más importantes del año en el mundo de la tecnología. El motivo es sencillo de describirse:

GPT-4 representa un salto cualitativo y cuantitativo en el campo de la inteligencia artificial, especialmente en lo que respecta al procesamiento del lenguaje natural.

Miles (me atrevería a decir que millones) de profesionales de la programación han comenzado a usar GPT-4 para agilizar y optimizar sus programas. Eso acelerará enormemente la industria del desarrollo del software.

El lanzamiento de su API permite que otros programen usen su inteligencia, por lo que tendremos una enorme cantidad de plataformas, muchas de ellas dedicadas a la atención al público, que tendrán a la Inteligencia Artificial en sus entrañas.

El lanzamiento de GPT 4 marcó un antes y un después en el mundo de la IA generativa, poniendo un listón muy alto para todas las empresas, incluyendo Google, IBM y Amazon, que están trabajando para liderar un sector aún repleto de incógnitas.