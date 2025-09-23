La Pelota ⚾️ Avispas de Santiago por extender su racha

Las Avispas de Santiago de Cuba (13-2) salen hoy a defender su racha de ocho victorias al hilo frente a los Leopardos de Villa Clara (4-11) en el siempre caliente «Guillermón Moncada», cuando arrancan los cuartos duelos particulares.

Los indómitos caminan cómodos en la cima gracias a un ataque demoledor: promedio colectivo de .350, 35 bambinazos, 162 carreras empujadas y un tremendo .385 con corredores en bases, todo récord en lo que va de torneo. Enfrente, Villa Clara arrastra una defensa floja (.956), 23 errores, un pitcheo frágil y una ofensiva que no despega.

Bien cerquita en la tabla, los Cocodrilos de Matanzas (12-3), dueños de la mejor defensa del campeonato (.979), se la juegan en su feudo del «Victoria de Girón» ante los Vegueros de Pinar del Río (7-8), urgidos de victorias para no perder el tren de la clasificación.

Los campeones Leñadores de Las Tunas (10-5), segundos en bateo (.327), chocan en el «Julio Antonio Mella» con los Tigres de Ciego de Ávila (6-9), pero según anunció la Comisión Nacional, esta subserie se iniciará el viernes. La causa de esa transferencia está relacionada con la no disponibilidad del hospedaje necesario, dado un compromiso previamente establecido por la provincia sede.

Los Cachorros de Holguín (10-3), también terceros, reciben en el estadio Calixto García a unos Elefantes de Cienfuegos (4-9) que pese a recién ganar su primera subserie, ostentan un pobre promedio ofensivo de .248 -tercero peor detrás de Mayabeque y Artemisa- y exhiben un pitcheo que permite casi siete limpias por juego.

En Artemisa, los Cazadores (8-4) intentarán seguir en zona de privilegio ante los Indios de Guantánamo (2-13), al tiempo que los Gallos de Sancti Spíritus (9-6) buscarán afianzarse en casa frente a unos piratas de La Isla últimos en la tabla (1-13).

Industriales (9-5) visita a los Alazanes de Granma (7-8), segundos en jonrones (17), y completa el cartel que arranca este martes, el duelo entre Toros de Camagüey (8-7) y Huracanes de Mayabeque (6-8), señalado en el parque Cándido González.