La Pelota ⚾️ Avispas escapan a la escoba de verde y negro (+📹)

No sin antes pasar trabajo, las Avispas de Santiago de Cuba escaparon este domingo a la escoba de verde y negro en manos de unos Elefantes de Cienfuegos que, apelando a la manida frase, cayeron «con las botas puestas» en la conclusión de este quinto compromiso particular en la 64 Serie Nacional de Béisbol.

Luego de sufrir cinco fracasos consecutivos, cuatro de ellas en un «5 de Septiembre» que recordarán como pesadilla, los rojos del mentor Eddy Cajigal tuvieron que venir de abajo, para finalmente lograr doblegarle la trompa 9×6 a los paquidermos.

El escobazo al avispero parecía hecho consumado, luego que en el llamado inning de la suerte los locales -en rol de visitadores- tomaran el mando (5×4) con racimo de cuatro anotaciones gracias a la intervención de tres boletos, uno de ellos intencional, y par de biangulares salidos de los maderos de Félix Rodríguez y José Manuel Oramas.

En el cierre de ese capítulo, los orientales empataron por boleto, incogible y fly de sacrificio, aunque acto seguido los de casa volvieron a ponerse delante por una, para locura de la notable concurrencia en el Coloso de Boneval. En el lance intervino triple del patrullero local de los Elefantes, el mejor a la ofensiva con par de extrabases en cinco turnos y tres remolques, contado el flete del adolorido Acevedo.

Perdían entonces las Avispas en la baja del octavo con marcador parcial de 6×5, pero Yoel Yanqui, que antes había remolcado dos carreras con jonrón en el segundo episodio, pegó un grand slam que puso cifras definitivas y provocó un silencio de sepulcro en la pradera.

Con el batazo Yanqui llegó a nueve bambinazos de vuelta completa, a uno del líder, su coequipero Yoelquis Guibert, y con las siete carreras fletadas se quedó solo al frente de ese importante departamento (34).

La entrevista:

Al término del encuentro, nuestro joven colaborador Fabián Morales entrevistó al fornido inicialista santiaguero y aquí ponemos el diálogo a su consideración:

Con ese resultado las Avispas redondearon 16 triunfos en la campaña, válidos para escalar a la segunda plaza tras sobrepasar a Industriales en la tabla general. A la vanguardia siguen firmes los Cocodrilos de Matanzas.

Cienfuegos, por su parte, aseguró desde el jueves su segundo compromiso bilateral y quedó instalado en el puesto 10 (a dos completos del último en zona de clasificación), con balance de diez éxitos y trece fracasos.

Mañana los Elefantes iniciarán una nueva subserie en la pradera. Lo harán frente a los Vegueros de Pinar del Río, distantes medio juego por debajo. Será el segundo de tres compromisos consecutivos jugando en casa, al que le seguirá el enfrentamiento con Mayabeque la otra semana.

En Video, el reporte de Primitivo González: