La Pelota ⚾️ Cachorros mordieron sin piedad. Son dueños del puesto tres

Los Cachorros de Holguín no tuvieron piedad y vencieron por nocaut de 15×4 a los Elefantes de Cienfuegos en el inicio de los cuartos compromisos bilaterales de la 64 Serie Nacional de Béisbol.

En la arrancada del duelo, en el estadio Calixto García de la nororiental provincia, el panorama parecía sombrío para los de casa, cuando en la misma primera entrada, después de un out, los cienfuegueros pegaron siete indiscutibles en línea (doble y triple entre ellos) y pisaron la goma cuatro veces, suficiente para que se fuera a las duchas el abridor zurdo Uberleydis Estévez.

Pero al parecer la mecha se les mojó a los paquidermos, y de qué manera. En ese momento pocos podían imaginar que aquellos de traje verdinegro no harían subir ni una más en la registradora, para finalmente caer rendidos por paliza en siete entradas. Con este, los canes llegaron a 11 triunfos frente a cinco fracasos y quedaron solos en la tercera posición de la tabla.

Desde el box, José Miguel Rodríguez entró al rescate tras el desastre del primer inning y contuvo la ofensiva rival, dándole a Holguín la oportunidad de remontar.

Liderados ofensivamente por Ernesto Torres, autor de dos jonrones, uno en el primer inning que desperezó a la jauría, y otro en el sexto para sellar el nocaut, los Cachorros anotaron por racimos de a tres en los episodios 2-3-4. Se fueron en blanco en la quinta, como si tomaran aire, y devolvieron la afrenta de cuatro en la sexta para firmar una de sus victorias más sólidas de la presente temporada.

El revés fue para el primer relevista Raikol Suárez (1-1).

Los numeros finales y la cronología jugada por jugada la pueden encontrar en el sitio oficial del Beisbol Cubano.

Avispas siguen en modo cuadrangular

De anfitrión en su cuartel general el equipo de las Avispas de Santiago de Cuba acudió una vez más al poderío de sus sluggers y con tres jonrones superó 9×8 a Villa Clara para hilvanar su novena victoria consecutiva.

La escuadra indómita contó con vuelacercas de Maikol Poll -dentro del terreno-, Francisco Martínez, y el séptimo de Yoel Yanqui, válido para igualar en el liderazgo con su compañero de equipo Yoelquis Guibert. Con este trío de vuelacercas, el elenco exhibe ahora 38 en 16 partidos.

Por demás, Yanqui llegó a 24 carreras impulsadas y se adelantó en una al propio Guibert en la cima de ese importante renglón ofensivo.

Primer éxito de Eider Pérez, sexto de los siete lanzadores empleados por el mentor Eddy Cajigal en duelo en que los villaclareños dejaron a diez corredores en circulación.

En su parque Victoria de Girón, con un sencillo de oro de Aníbal Medina los Cocodrilos de Matanzas dejaron al campo 2×1 a Vegueros de Pinar del Río, con la tercera victoria del joven relevista Silvio Iturralde, que en faena de cuatro innings al compás de apenas un hit y tres ponches, igualó en el liderato de triunfos con otros cuatro lanzadores.

Camagüey le propinó nocaut de 13×3 a Mayabeque. Alexander Ayala pegó de 3-2, con doblete, jonrón y cuatro remolques. Segunda sonrisa de José Ramón Rodríguez, quien en 5.0 actos propinó nueve ponches y es el nuevo líder, con 29.

En el otro resultado válido de la fecha, Guantánamo se impuso 3×1 a Artemisa. Porque por causas diversas fueron pospuestos los encuentros Industriales-Granma e Isla de la Juventud-Sancti Spíritus, hoy con doble programa. Como ya se ha informado, la subserie Ciego de Ávila-Las Tunas no comenzará hasta el viernes.

Tras estos resultados lidera Santiago de Cuba (14-2), seguido por Matanzas (13-3), Holguín (11-5), Las Tunas (10-5), Industriales (9-5), Artemisa (8-5), Sancti Spíritus (9-6) y Camagüey (9-7).

A continuación se ubican Granma (7-8), Pinar del Río (7-9), Mayabeque (6-9), Ciego de Ávila (6-9), Cienfuegos (4-10), Villa Clara (4-12), Guantánamo (3-13) e Isla de la Juventud (1-13).