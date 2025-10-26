La Pelota ⚾️ Con Góngora en la lomita, Toros se llevan el compromiso

El zurdo Góngora anestesió a los paquidermos.

Les comparto además mi opinión sobre la decisión de suspender todo el programa del calendario beisbolero, y la afectación que implica para Cienfuegos

Con un Dariel Góngora encendido en la lomita, los Toros de Camagüey decidieron hoy a su favor, combinando buen pitcheo y ofensiva desbordada, el quinto juego y además la subserie frente a los Elefantes de Cienfuegos, en cuyo palmarés durante esta 64 Serie Nacional de Béisbol siguen las victorias en carretera como asignatura pendiente.

Habitual refuerzo con Leñadores y Alazanes en play offs, el zurdo camagüeyano amarró corto este domingo a la toletería de los paquidermos, a quienes permitió apenas seis imparables -contado un doblete de Félix Rodríguez que remolcó la única anotación de la visita al «Cándido González»- mientras recetaba igual cantidad de ponches.

Así, mientras el veterano de 22 series nacionales contenía a la manada en seis entradas y hacía aval para su cuarto triunfo sin reveses de la temporada, sus compañeros de fórmula cargaban contra la permisiva apertura de los verdinegros, que admitió paliza de diez incogibles, contados entre ellos biangular remolcador de Michael Thompson y cuadrangular del catcher Ermindo Escobar con el corral repleto de miuras.

De esta manera el derecho cienfueguero Alex Daniel Pérez cargaba con su quinto fracaso en ocho salidas al montículo, al permitir diez limpias del total de once carreras de ese marcador de nocao en apenas cinco entradas. En relevo de dos, Yoelvis Leyva cerraba el grifo a los de la llanura.

Cabe el derecho de una reclamación en ley

En otro orden de cosas, comentar el a todas luces desaguisado que representa la decisión de mover para diciembre en el «Victoria de Girón», de Matanzas, la subserie de cinco juegos frente a los Cocodrilos, a partir de la suspensión de los tres desafíos calendariados aquí para martes 28, miércoles 29 y jueves 30.

Es la opinión de este escribidor que, con un pronóstico atendible de azote del huracán Melissa para la zona oriental del país, debían ser anulados los juegos del programa en esa zona geográfica. Léase subseries Guantánamo-Las Tunas en el «Julio Antonio Mella» y Santiago de Cuba-Granma, en el «Mártires de Barbados». Eso no tiene discusión: están en el cono de altísima probabilidad de azote.

Para no ser absolutos, anotemos además por sus implicaciones de orden personal para los atletas, los choques de los compromisos Camagüey-Villa Clara y Holguín-Ciego de Avila, en terrenos de los segundos citados, a pesar de la lejanía del potencial peligro. Dos de los cuatro involucrados tienen a las familias entre los territorios en Alerta ciclónica, y un tercero en fase Informativa.

Pero queda todavía la mitad del programa, completa en la región centro occidental, en la que no cabe explicación al hecho de sumar más pendientes a una temporada en la que los compromisos dejados de jugar por lluvia y malas condiciones de terreno son no poca cosa.

Cumplidas ocho semanas, Matanzas no tiene suspendidos, como tampoco Sancti Spíritus -son las dos únicas excepciones-. Pero equipos como Villa Clara y Ciego de Ávila deben diez los primeros y nueve los segundos.

A partir de esta decisión, los Elefantes sumarían siete, y encima tendrían en contra el peso de jugar fuera una subserie completa contra el ahora líder de la justa, correspondiéndoles por programa tres desafíos en su sede y ante su gente.

Se alegan para ello motivos de logística, combustible y otras. Mas igual de razonables, pienso yo, resultarían los cuestionamientos desde este lado.

Porque, ¿acaso no es el mismo gasto de combustible a emplear para que Matanzas venga y juegue completa esa semana de diciembre aquí? Si no se entendiera, ¿qué problemas habría entonces para dejar esos tres juegos al cierre de la campaña aquí, como manda el calendario oficial?

Creo que la Comisión Provincial de Béisbol y el alto mando de los Elefantes tienen en esas interrogantes, y con el de cientos de opiniones en redes sociales, el respaldo para el derecho a una reclamación con todas las de la ley.