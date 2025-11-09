La Pelota ⚾️ Elefantes blanquearon a la tribu

Cienfuegos blanqueó hoy a Guantánamo y aseguró la subserie particular, en jornada en la que los líderes Cachorros holguineros y sus más cercanos perseguidores, Leñadores de Las Tunas e Industriales de La Habana, cayeron en sus respectivos desafíos en la continuación de la 64 Serie Nacional de Béisbol.

En el estadio 5 de Septiembre asistimos a un duelo de derechos entre el local Alexander Vargas y el guantanamero Randi Salazar, decidido 6×0 ya en las conclusiones del encuentro.

Vargas lanzó seis entradas y un tercio con apenas cuatro hits permitidos y par de ponches, pero sus compañeros no le acompañaron en la excelente faena y tuvo que abandonar el box sin decisión en la pizarra: empate sin carreras.

Una entrada más tarde sobrevino el despertar de los bates de los Elefantes, que rompieron el celofán con una en la octava (boleto a Oramas, doble de Raúl Pérez y fly de sacrificio de Félix Rodríguez) y amarraron el triunfo con racimo de cinco en la novena, merced un boleto y cinco indiscutibles, dos de ellos par de biangulares consecutivos.

Ya para entonces tiraba las serpentinas el también diestro Luis Ángel Santana, a la postre merecedor de su tercer crédito en la casilla de los ganados frente a cuatro fracasos.

Aurelio Delgado, segundo de los cuatro relevistas que empleó el técnico Jorge Rubén Prevot, sumó su tercer descalabro de la temporada sin saborear aún la miel de una victoria.

Erisbel Arruebarruena -reincorporado junto a Mateo luego de la cancelación abrupta de la Copa América- y Félix Rodríguez destacaron con par de remolques en el choque.

Este domingo se jugará desde las 11:00 am el quinto partido del compromiso bilateral, decidido ya a favor de las huestes de verde y negro. El alto mando de los paquidermos anunció al derecho Hermes González.

Caen los punteros

Luego de tres derrotas sucesivas, Cazadores de Artemisa venció hoy 9×4 al líder Cachorros de Holguín. De anfitriones en el estadio 26 de Julio, los artemiseños contaron con sólido relevo del espigado Leonardo Ocle, quien se acreditó su tercera victoria al tirar 3.1 innings inmaculados, sin hits y con cinco ponches.

En su parque Victoria de Girón, los Cocodrilos de Matanzas superaron 7×6 al monarca exponente Leñadores de Las Tunas, con el cuarto éxito del joven relevista Yosney García, que completó excelente rescate de 1.2 entradas sin imparables ni anotaciones.

Las Avispas de Santiago de Cuba se sacudieron y dejaron atrás su adversa racha de cinco derrotas sucesivas al imponerse 10×4 a Sancti Spíritus, de visita en el Estadio José Antonio Huelga.

En otros resultados, Camagüey derrotó 5×4 a Industriales, Ciego de Ávila 9×7 a Isla de la Juventud y quedó suspendido el Mayabeque-Granma. Villa Clara y Pinar del Río sellaron.

Sobre este último compromiso, la Comisión Nacional de Beisbol informó que Leopardos y Vegueros no jugarán este domingo el partido sellado hoy ni el correspondiente a esa fecha. La causa está asociada a afectaciones de salud en el segundo de esos equipos.