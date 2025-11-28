La Pelota ⚾️ Elefantes caen ante Leopardos pero mantienen escaño

Los Leopardos de Villa Clara derrotaron esta tarde con pizarra de 8×1 a los Elefantes de Cienfuegos en el estadio 5 de Septiembre, pero a pesar del traspié mantuvieron el quinto escaño del ordenamiento general de esta 64 Serie Nacional de Béisbol que se adentra ya en su segmento conclusivo.

En la encendida disputa por los puestos vanguardistas, al igual que la de los boletos a la postemporada, cada resultado cuenta, y mucho. Para suerte de los verdinegros, el par de resbalones ante la tropa al mando del experimentado Ramón Moré se ha combinado con derrotas de los equipos acechantes del puesto, como hoy, con la segunda blanqueada al hilo de los Leñadores a Cazadores de Artemisa.

De lágrimas la salida este jueves del derecho Luis Alejandro Serpa, quien a pesar de todo fue mantenido en la lomita durante cinco entradas y un tercio, lapso en el que recibió soberano castigo de ocho indiscutibles y seis anotaciones, todas limpias, dos de ellas con el segundo cuadrangular en fechas consecutivas del enmascarado villaclareño Leonardo Montero.

Desde la trinchera rival, excelente el trabajo del relevista José Carlos Quesada, que apenas permitió par de indiscutibles en siete entradas, sin carreras. El diestro de Placetas recetó cinco ponches y consiguió su segundo crédito por victoria en la campaña frente a siete fracasos.

Por los felinos del centro del país, destacada también la ofensiva del patrullero derecho y cuarto palo Mailon Tomás Alonso, hit y doble en cuatro turnos con par de remolques, misma cantidad que las fletadas por el proa naranja Jonathan Moreno.

Mañana será día de descanso en el Coloso de Bonneval, y de planteamientos de cara al fin de semana, en el que está en juego no solo la permanencia más o menos holgada en zona de tranquilidad, sino también la posibilidad de una eventual primera cesión de subserie jugando en casa.

Leñadores recuperan segunda plaza

Como ya adelantábamos, los Leñadores de Las Tunas blanquearon hoy 6×0 a los Cazadores de Artemisa y aprovecharon la división de honores de los Cocodrilos matanceros para recuperar la segunda plaza de la 64 Serie Nacional de Béisbol.

La tropa verdirroja desplazó en la tabla de posiciones a los yumurinos por average de juegos ganados, en una jornada donde los líderes Cachorros de Holguín cayeron ante los Gallos con las botas puestas, 11×10 en partido extendido hasta la oncena entrada.

En el Victoria de Girón, Toros y Cocodrilos dividieron honores. A primera hora se impusieron los camagüeyanos con marcador de 4×3, mientras en el cierre la tropa anfitriona tomó desquite de 4×1.

Industriales batió por tercera jornada consecutiva a las Avispas santiagueras en el estadio Latinoamericano, esta vez 9×4, y aseguró la serie particular.

En otros resultados los Tigres de Ciego de Ávila doblegaron 6×3 a los Huracanes de Mayabeque, y los Alazanes de Granma 1×0 a los Vegueros de Pinar del Río.

Por último, en duelo de sotaneros, los Piratas de La Isla vencieron dos veces (9×2 y 3×1) a los Indios de Guantánamo. (Añadido con info de la ACN)