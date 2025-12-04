La Pelota ⚾️ Elefantes caen en cerrado pleito de pitcheo

El derecho Juan Danilo Pérez, se hizo con su cuarto triunfo frente a dos fracasos. /Foto: CMKX Radio Bayamo

Los Alazanes de Granma devolvieron la derrota del martes y vencieron en cerrada porfía de dos anotaciones por una a los Elefantes de Cienfuegos, tras cerrado duelo de pitcheo que lamentablemente no ganó el que mejor lo hizo desde el box.

Luis Serpa se presentó en tarde intransitable este miércoles: ocho completas, once ponches, un boleto, pero los paquidermos llegaron al parque 26 de Diciembre de Campechuela con los bates dormidos, incapaces de respaldar la faena del derecho aguadense.

Apenas tres indiscutibles ligaron los toleteros verdinegros, que si escaparon a la lechada fue gracias a la combinación de boleto, sacrificio y cohete impulsor de Erick Acevedo al prado central, con el que se evaporó el 0-0 que para esa tercera entrada registraba la pizarra.

Uno de Oramas en la cuarta y otro de Richel en la séptima completaron el total de conexiones válidas frente al zurdo Manuel Ernesto Frómeta (6,2 innings-1CL-3K-1BB), que dejó el juego sin decisión, empatado a una carrera.

En el cierre del llamado inning de la suerte el emergente Orlando Espinosa le abrió con hit a Serpa y avanzó a la intermedia por sacrificio, y desde allí anotó la de la ventaja por costoso error de Mateo con el que se fue por la borda la posibilidad del triunfo 34 de los discípulos del profesor Yoandri Moya, relegados ahora a la sexta posición de la tabla.

El empujón por cuenta de los Huracanes de Mayabeque, luego que en el «Nelson Fernández» dejaran tendidos 6×5 a los Indios guantanameros, resultado con el que saltaron al quinto escaño.

A la postre, el crédito en Campechuela fue a la cuenta del derecho Juan Danilo Pérez, en relevo de dos y un tercio sin hits ni carreras, tres ponches, un boleto intencional y un pelotazo.

Esta tarde desde la 1:30 pm, tercer juego de la subserie entre Alazanes y Elefantes en el mismo escenario. Compromiso empatado a una victoria por bando.