La Pelota ⚾️ Elefantes caen, se empata la subserie

El zurdo Rodolfo Sorís llegó a cinco victorias frente a un fracaso en la campaña.

Suspenden juegos de la semana entrante

Los Toros de Camagüey derrotaron hoy a los Elefantes de Cienfuegos con pizarra de ocho anotaciones por dos en el único duelo que se pudo celebrar del doble programa de adelanto organizado este sábado por las urgencias decretadas por el huracán Melissa.

Jugando ahora como visita, los locales aseguraron el choque con racimo de seis anotaciones en la quinta entrada, rally que apuntaló la apertura del de Rodolfo Sorís, quien tiró en seis y dos tercios de entrada, permitió dos limpias y cuatro indiscutibles de los paquidermos, a cuyo line up recetó ocho ponches.

Con trece series nacionales en su haber, el siniestro del municipio Esmeralda llegó a cinco victorias en seis decisiones en la presente temporada.

Entretanto, en el duelo de zurdos le tocó la peor parte a Islay Sotolongo, ahora con foja de dos triunfos e igual número de reveses.

Con este resultado los Toros de la llanura igualaron a dos triunfos por bando la subserie. La definición correspondía al segundo encuentro del programa doble sabatino, pero la lluvia impidió su realización. Está por ver si mañana domingo se puede jugar en el «Cándido González».

Hoy también trascendió que, a partir de lo pronosticado por el avance del huracán Melissa sobre el oriente cubano en los próximos días, la Comisión Nacional de Béisbol decidió la suspensión de los juegos de la Serie Nacional correspondientes al martes 28, miércoles 29 y jueves 30 de octubre.

En esas jornadas estaban previstos los partidos Pinar del Río-Industriales, La Isla-Artemisa, Mayabeque-Sancti Spíritus, Cienfuegos-Matanzas, Ciego de Ávila-Holguín, Villa Clara-Camagüey, Las Tunas-Guantánamo y Granma-Santiago de Cuba.

El comunicado aclara que esos juegos serán recuperados durante la subserie corta pactada entre esos equipos del 16 al 21 de diciembre próximos.

En cuanto al Juego de las Estrellas, convocado para los días 1 y 2 de noviembre en Holguín, la nota adelanta que la decisión definitiva será anunciada tras las evaluaciones posteriores al paso del fenómeno meteorológico.