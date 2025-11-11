La Pelota ⚾️ Elefantes contra Tigres y Chikungunya

El zurdo Islay Sotolongo, la carta para hoy en el diezmado staff de los verdinegros.

Diezmados por el virus de moda, los Elefantes de Cienfuegos visitan desde hoy el cuartel general de los Tigres de Ciego de Ávila, en una subserie considerada clave y cuyos resultados, parafraseando al mentor Yoandri Moya en recientes declaraciones, pueden significar mucho para bien o para mal del equipo.

Ocupantes de la octava plaza en el ordenamiento general, última entre las que concede boletos a la postemporada, los paquidermos tomaron la carretera con el área de pitcheo como la más resentida por el Chikungunya, nombre del alfavirus que en lengua makonde significa «doblado por el dolor».

A saber, están confirmadas las bajas de Hermes González, Raikol Suárez y de Kevin Hernández -este último por problemas familiares-, aunque se rumoraba también las ausencias por la enfermedad de Yoelvis Leyva, Nioval Barroso y Alex Pérez. De ser así, tócale al staff en versión disminuida crecerse en interés de conservar la posición.

Renovados, pero muerden

De tal suerte, el zurdo Islay Sotolongo fue la carta anunciada por el alto mando de los cienfuegueros para el debut de los verdinegros en la sabana de los felinos avileños, que si bien marchan décimos en la tabla, con todo y su importante renovación, históricamente han demostrado apego al slogan que los anima: «siempre en la pelea».

La nómina al mando del olímpico Dany Miranda, que en su último compromiso le ganó cuatro en línea a los Piratas de la Isla de la Juventud, exhibe un promedio colectivo de bateo de .262, inferior al de la visita de hoy, un déficit que sin embargo solventan los Tigres con casi dos unidades por debajo en el promedio de limpias de sus tiradores.

En cuanto a las individualidades del conjunto de celeste y rojo, los nuestros que se encaramen en la lomita deberán estar atentos cuando bate en mano comparezcan al cajón Alfredo Ramos (336), Osmani Linares (297) y Jonathan Lázaro Bridón (279), este último abanderado entre los productores de batazos de largometraje, con 9 de los 32 de su equipo.

A la una con treinta minutos se rompen las hostilidades en el «José Ramón Cepero». Y que gane el mejor.