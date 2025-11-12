La Pelota ⚾️ Elefantes debutan con nocao en sabana de Tigres dóciles

Los Elefantes de Cienfuegos debutaron esta tarde a lo grande en la sabana de los Tigres avileños, equipo al que derrotaron vía nocao de 16 anotaciones por cuatro en siete entradas.

La manada bajo la guía del mentor Yoandri Moya continúa aferrada a la zona de clasificación, aunque distante ahora a juego y medio de quienes la acechan del otro lado de la línea roja, las Avispas de Santiago de Cuba, que esta tarde quedaron al campo 6×5 en la grama del estadio 26 de Julio, cuartel de los Cazadores de Artemisa.

En la bitácora de los paquidermos figura mantenerse y de ser posible mejorar, en tanto les separa apenas medio juego del séptimo peldaño ocupado por el equipo que representa a la provincia con nombre de diosa de la caza, y uno completo de los Gallos espirituanos, sextos en el ordenamiento.

Tigres sin rayas

El estadio José Ramón Cepero le quedó chiquito a los verdinegros, que esta tarde desataron feroz ofensiva de 16 incogibles, con par de extrabases incluidos en apenas siete entradas. Con tal despliegue, era de suponer que los felinos, encima de ello con pésima custodia defensiva de cinco pifias, quedaran sin rayas.

Séptimo en la alineación visitante, Richel López encabezó el festín: remolcó seis carreras para la goma con sencillo y grand slam en el sexto capítulo como bienvenida al box a Keibel González, el cuarto de los relevistas que utilizó el alto mando avileño.

También hicieron de las suyas madero en riste el inicialista José Manuel Oramas y el jardinero derecho Lester Trujillo ambos con tres indiscutibles y un flete percápita.

A cargo de las serpentinas desde el segundo acto, en que el abridor zurdo Islay Sotolongo perdió los comandos (regaló tres boletos, aceptó un sencillo y dos limpias), Nioval Barroso colgó cuatro ceros de relevo para llevarse su primer triunfo de la temporada, auxiliado también por el eficaz cierre combinado de José Carlos Sarría y Kiurle González, que no permitieron hits y poncharon a cuatro.

Erisbel Martínez, encargado de la apertura en el box de los felinos, perdió su cuarta oportunidad al permitir siete anotaciones, cinco de ellas sucias, en cuatro entradas de actuación.

Para mañana el alto mando cienfueguero anunció al derecho Luis Ángel Santana, con dos juegos completos, actuación en tres como relevista y récord en la serie de tres ganados y cuatro perdidos.

Industriales salta al segundo

Los Industriales de La Habana noquearon hoy 11×1 a los Leñadores de Las Tunas en el estadio Latinoamericano y subieron al segundo escalón de la LXIV Serie Nacional de Béisbol.

La tropa capitalina, ahora con balance de 27-16, desplazó en la tabla de posiciones a sus víctimas orientales (25-16) y a los Cocodrilos de Matanzas (28-17), que hoy suspendieron su pleito con los líderes Cachorros holguineros.

En el «Augusto César Sandino» los Huracanes de Mayabeque se colocaron a tres juegos y medio de la cima al derrotar 3×1 a los Leopardos de Villa Clara y sumar su quinto triunfo consecutivo.

También noquearon los Vegueros de Pinar del Río 11×1 a los Indios de Guantánamo, con jonrones de Juan Manuel Pérez y Lester Benítez (empujaron siete carreras entre ambos) y pitcheo hermético de Frank Luis Medina.

En los restantes desafíos, los Cazadores de Artemisa dejaron tendidas en la grama del 26 de Julio a las Avispas de Santiago de Cuba con marcador de 6×5, y los Alazanes de Granma dispusieron 10×6 de los colistas Piratas de la Isla de la Juventud. (Añadido de la ACN)