La Pelota ⚾️ Elefantes ganan el cuarto a las Avispas y van por la barrida

Cajigal mira atónito la celebración de los cienfuegueros. No se lo puede creer. /Foto: Fabián Morales

En duelo de batazos disfrutado por la numerosa afición asistente al estadio 5 de Septiembre, los Elefantes de Cienfuegos vencieron por cuarta ocasión consecutiva a las Avispas de Santiago de Cuba, este sábado con pizarra de 10×8, en la continuación de la edición 64 de la Serie Nacional de Béisbol.

Ahora con racha de cinco ganados en línea los muchachos bajo el mando de Yoandri Moya presentan balance de 10-12 y se han colocado en la tabla a un paso de la línea que delimita los equipos en zona de clasificación. Hoy la meta, cuál si no, completar el exterminio del «avispero».

Para afincar el nuevo triunfo, Cienfuegos desató una ofensiva de 15 inatrapables, contados par de dobletes de José Manuel Oramas, uno de Raúl Pérez y triple de Yuniel Acevedo, autor además de dos remolques, al igual que el designado Pérez y el mundialista juvenil Yordan Artiles

En partido de causa perdida, los orientales pegaron cuatro vuelacercas, pero no pudieron dar alcance a unos locales que desde temprano iniciaron las embestidas, al punto de ya en la cuarta entrada tener sus diez registros sin respuesta.

Los bambinazos de los rojos salieron de las muñecas de Eduardo García, Jeison Martínez, Francisco Martínez y Yoelquis Gibert, ahora todavía más líder del apartado con diez en el campeonato.

Merecida victoria para el zurdo Islay Sotolongo (1-1), al que no obstante le costó completar las cinco entradas reglamentadas para poder aspirar al triunfo, luego de aceptar una manita de limpias en los episodios cuatro y cinco. De asegurarle su primera raya en la casilla de los ganados se encargó la terna de relevistas integrada por José Carlos Sarría, Pedro Soca y Nioval Barroso, este con salvamento a su cuenta.

Hoy las Avispas intentarán evitar la barrida ante unos Elefantes crecidos en su feudo, y que de sorpresa en sorpresa han hecho descender al que llegó aquí líder hasta el tercer puesto en la tabla de posiciones.

En el intento por consumar el «cepillazo», hoy estará Hermes González en la lomita por los verdinegros. El choque comienza a las 11:00 am.

Ganancia de pescadores

Aprovechando la añeja sentencia de quién se beneficia con la pesca en río revuelto, Matanzas aumentó su ventaja en el primer lugar e Industriales aprovechó la caída santiaguera para escalar a la segunda plaza.

En el «Van Troi», de Guantánamo, los Cocodrilos matanceros dejaron al campo 8×7 a los Indios de esa provincia, para dominar el duelo particular y llegar a 19 victorias en la contienda.

Jonrón de José Amaury Noroña frente al rescatista Andiovis Baró dejó tendidos a los anfitriones, en choque donde Yariel Duque se erigió como bastión ofensivo al sacar dos pelotas del coloso de la barriada de San Justo y remolcar siete de las ocho anotaciones de la tropa al mando de Armando Ferrer.

Los indios perdían 3×7 a la altura del noveno inning, cuando un cuadrangular con bases llenas de Alexis Laborde contra el apagafuegos Armando Dueñas, logró igualar el duelo transitoriamente. Lo que sigue, ya se sabe… Donde las dan, las toman.

En el «Latinoamericano» Industriales aprovechó la nueva sacudida al avispero al superar 8×2 a los Leopardos de Villa Clara, resultado con el que además aseguraron la subserie.

Ariel Hechavarría ligó un inatrapable que empujó a un par de corredores para el plato y José Manuel Cuesta firmó un gran relevo de cuatro entradas y un tercio sin permitir libertades para agenciarse el crédito del desafío.

En los restantes partidos, Ciego de Ávila le propinó súper Ko de 17×2 a Artemisa en seis entradas, con racimo de 10 carreras en el sexto, e Isla de la Juventud pintó de blanco 8×0 a Camagüey.

Quedaron sellados los encuentros Pinar del Río-Holguín y Sancti Spíritus-Granma. Las Tunas-Mayabeque suspendieron su duelo.

Tras estos resultados lidera Matanzas (19-5), seguido por Industriales (15-6), Santiago de Cuba (15-7), Artemisa (14-7), Las Tunas (13-7), Holguín (14-9), Sancti Spíritus (13-10) y Camagüey (12-12).

A continuación se ubican Cienfuegos (10-12), Mayabeque (10-12), Pinar del Río (10-13), Ciego de Ávila (9-12), Granma (9-12), Cienfuegos (8-12), Villa Clara (6-16), Isla de la Juventud (5-18) y Guantánamo (4-20).