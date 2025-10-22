La Pelota ⚾️ Elefantes pintan de blanco a los Toros

Mitin de verde y negro. Elefantes a la carga. /Foto: Alcides Daviel Portal Alfonso

En un duelo de muy escasa producción ofensiva, apenas cinco indiscutibles, los Elefantes de Cienfuegos pintaron de blanco esta tarde a los Toros de Camagüey cinco anotaciones por cero en el estadio Cándido González, un resultado que les permitió mantener la diferencia de medio juego en la frontera de la zona de clasificación.

La blanqueada a dos manos entre el abridor y ganador Raikol Suárez (3-1), que lanzó en seis completas, permitió cuatro de los seis indiscutibles agramontinos, ponchó a uno y concedió tres boletos, mientras el joven José Carlos Sarría tiró el resto para acreditarse su primer punto por rescate.

Pese a limitar a cuatro indiscutibles la renta productiva de la visita en dos tercios completos de juego, aunque muy mal defendido, el también derecho Yasel Luis Labrada cargó con su tercer revés de la temporada frente a dos reveses.

Madero en ristre destacó el mundialista juvenil Yordan Jesús Artiles, autor de largo cuadrangular en el quinto acto, de línea por sobre la barda del izquierdo. El crucense remolcó además par de anotaciones, misma cantidad que el receptor Pedro González.

Así, los verdinegros al mando de Yoandri Moya hilvanaron una racha de tres ganados en forma consecutiva, mientras sus rivales suman siete descalabros en fila, con apenas un triunfo en sus últimas diez salidas al diamante.

De tal suerte, los paquidermos mantienen «a tiro» a los Huracanes de Mayabeque, que en sus predios del «Nelson Fernández» le pararon la jaca este martes a unos inspirados Cachorros, llegados a San José con la euforia de una seguidilla de siete triunfos consecutivos, barrida en el último compromiso, justamente sobre el ahora rival de los cienfuegueros, y la noticia de haber ganado para su cuartel la sede del Juego de las Estrellas.

Este miércoles se volverá a jugar en el Cándido González desde las 2:00 de la tarde. Será el segundo partido de la serie particular entre Elefantes y Toros, desafío para el cual el alto mando de Cienfuegos anunció al derecho Luis Santana.

Los demás resultados

Leñadores de Las Tunas e Industriales de La Habana vencieron hoy en sus respectivos desafíos y se acercaron a juego y medio de la cima de la 64 Serie Nacional de Béisbol, un avance concretado a partir de la caída del líder Matanzas y de su más cercano perseguidor, Holguín.

De visita en el «Sandino», los hacheros campeones de Cuba derrotaron 2×1 a los Leopardos de Villa Clara, mientras en el Coloso del Cerro los Azules de Guillermo Carmona pegaron nueve hits, uno de ellos cuadrangular de Dayron Miranda con uno en base, para vencer 7×1 a los Indios de Guantánamo.

En su cuartel general en Nueva Gerona los Piratas de La Isla se rebelaron ante el líder Matanzas y con un ataque de doce indiscutibles, contado cuadrangular de tres remolques de Alexander Almarales, vencieron 7×1.

Roberto Rodríguez liquidó por la vía amarga a siete contrarios en seis entradas para llevarse el triunfo y Yesnier Domínguez apenas toleró un hit en un tercio de juego para apuntarse el salvamento.

Como ya adelantábamos, en el «Nelson Fernández» los Huracanes de Mayabeque frenaron 6×4 a los Cachorros, apoyados en un cuadrangular con dos a bordo de Dairon López y trabajo monticular de nueve ponches en siete entradas de José Ignacio Bermúdez, más otros seis del relevista Marlon Vega.

Mientras, en el estadio Capitán San Luis los Vegueros de Pinar del Río continuaron su escalada al vencer 3×1 a los Gallos de Sancti Spíritus, para sumar su quinta victoria consecutiva.

El partido entre Artemisa y Granma fue suspendido porque los árbitros no se presentaron y el de Santiago de Cuba y Ciego de Ávila no se pudo realizar por las malas condiciones del terreno en el «José Ramón Cepero» a causa de las lluvias.