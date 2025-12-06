La Pelota ⚾️ Elefantes por sellar porfía ante los Alazanes

Así se pone el graderío del parque 26 de diciembre, de Campechuela. /Foto: Radio Bayamo

Sumados al pelotón que coquetea con su inclusión en los play offs de la 64 Serie Nacional de Béisbol, los Elefantes de Cienfuegos, sextos del ordenamiento general, tratarán de sellar esta tarde como home club la porfía ante los Alazanes de Granma, un equipo que sabe de finales y también mantiene entre sus seguidores la fe de la inclusión en otra postemporada.

En el mismo empeño, los mentores de ambos conjuntos anunciaron los abridores para el cuarto choque que desde la 1:30 pm enfrentará en el estadio 26 de Diciembre, de Campechuela, a los derechos Alexander Vargas y Sanmy Benítez.

El novato del municipio cienfueguero de Abreus, apodado «Ciclón de Yaguaramas», anda en busca de su quinto éxito de la campaña (contra tres fracasos), mientras el local Benítez, con experiencia en dos temporadas, muestra foja de dos triunfos frente a siete descalabros.

Hoy es clave también que acaben de desperezarse los bates cienfuegueros. Los últimos cambios en el line up probados por el profesor Yoandri Moya parecen haber estremecido la conciencia de más de uno. Y defender sin brechas para que los hombres desde el box hagan su parte sin presión.

La clasificación para los nuestros está casi ahí, a la mano, pero para cantar esta victoria, inédita para los verdinegros de la actual generación de paquidermos, hay que continuar sumando esfuerzos en esta recta final de la Serie.

Nos vemos después del juego. Que gane el mejor.