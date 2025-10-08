La Pelota ⚾️ Elefantes se «fuman» la primera breva

En juego terminado en seis entradas por la lluvia, los Elefantes de Cienfuegos doblegaron esta tarde 2×1 a los Vegueros de Pinar del Río en el estadio 5 de Septiembre, con gran labor monticular del derecho Raikol Suárez.

Los muchachos del debutante director Yoandri Moya aseguraron su primera fuma desde la entrada de apertura. En ese episodio inaugural le hicieron las dos anotaciones al abridor zurdo Gabriel Alejandro Cantero, merced tres incogibles y un boleto al «Grillo» Arruebarruena, de vuelta a la alineación de los paquidermos.

Aunque luego del pestañazo inicial el siniestro veguero se recompuso, al punto de caminar toda la ruta, ya el mal se lo habían hecho. Mientras, en la trinchera contraria el diestro de los Elefantes mantenía en un puño a los occidentales, a los que toleró cuatro espaciados inatrapables, dos de ellos en la parte alta de la sexta, cuando la visita descontó.