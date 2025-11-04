La Pelota ⚾️ Entrar a los ocho tras la pausa del huracán

Con la clasificación a tiro, a apenas un juego de los Gallos espirituanos, ocupantes de la octava plaza, los Elefantes de Cienfuegos se aprestan al asalto por un cupo a la clasificación, con el más inmediato reto de medir fuerzas desde hoy aquí con los Indios de Guantánamo, penúltimos de la tabla de posiciones.

Tras la pausa provocada por el azote del huracán Melissa al oriente cubano, se reajustaron el calendario y la hora de comienzo de los partidos, desde este martes a partir de la 1:30 pm, buscando ganarle tiempo a la oscuridad luego del restablecimiento del horario normal.

Así las cosas, esta que comienza hoy frente a la tribu del Guaso correspondía a la subserie número 12; luego se jugará la No. 11, los nuestros frente a Ciego en el «José Ramón Cepero»; y continuarán en carretera en la tercera semana de noviembre, cuando disputen la no. 10 en el «Cristobal Labra» de Nueva Gerona ante los Piratas de la Isla.

Ya a partir del 25 de este mes se retoma el calendario anterior, con el pendiente (en cuanto a noticias, me refieron) de cómo quedaría por fin la llevada y traída decisión sobre la subserie suspendida a consecuencia del meteoro, que presumimos sea objeto de reclamación.

¿Hermes a la lomita?

Para este primer duelo luego de ocho días de inactividad beisbolera, circula la noticia de que el derecho Hermes David González será el encargado de las serpentinas desde el montículo de los verdinergos.

Con cuatro juegos iniciados y dos con decisión, ambas favorables, la presumible carta del alto mando local encabezado por Yoandri Moya muestra el mejor promedio de limpias del staff de los paquidermos: 2.84 carreras por juego de nueve entradas, frente a una norma de 6.74 del pitcheo de casa.

Hermes ponchó a 27 de los 80 bateadores enfrentados, boleó a nueve y permitió 12 indiscutibles, lo que arroja, según la sabermetría, un buen rendimiento de 1,11 como WHIP.

Su eventual elección es sin dudas una buena carta frente a unos Indios que colectivamente batean para .252 liderados por su jardinero izquierdo y cuarto palo Robert Luis Delgado (.328), autor de cinco dobles y ocho cuadrangulares como extrabases entre sus 39 indiscutibles.

Altas y bajas en el staff

En otras noticias relacionadas con el cuerpo de lanzadores de los Elefantes, ha trascendido también la incorporación del aguadense Luis Serpa por José Yordan Nodal Castillo, aunque el movimiento aún no consta en el róster oficial. Se rumora igualmente sobre la posible alta de Adrián Bueno.

De cualquier manera, y aun con el consiguiente signo de interrogación, vale apuntar en positivo lo que ambos ingresos pueden representar en mejora para nuestro muy lastimado pitcheo de relevo, el peor de esta 64 Serie Nacional en cuanto a PCL y WHIP.

A partir de hoy Cienfuegos requerirá del concurso particular de quienes asuman los puestos de Arruebarruena y Mateo, quienes como se sabe se concentran desde este martes en Matanzas junto al resto de la nómina que representará a Cuba en la primera edición de la Copa América de Béisbol, prevista del 13 al 22 de noviembre en Panamá.

Tócale también a la manada mejorar su rendimiento defensivo, el tercero de peor comportamiento en la serie, sólo delante de espirituanos e isleños, los que más errores cometen.

Votos por nuevos éxitos de nuestros Elefantes, en esta nueva «temporada post huracán», en busca de colmar el sueño de un cupo a la clasificación.