La Pelota ⚾️ Guiados por el novato Vargas, Elefantes se levantan de la lona

Llevados de la diestra del novato Alexander Vargas (1-0), los Elefantes de Cienfuegos se levantaron de la lona y derrotaron este jueves a los Cachorros de Holguín dos anotaciones por una, en desafío con dominio absoluto del pitcheo por ambos contendientes.

Armado de nervios de acero, el muchacho marcado con el número 15 en su espalda hizo caso omiso al alboroto de la afición en un exultante estadio Calixto García. Una entrada tras otra retiró a los hombres en turno, y fue a la altura del sexto episodio que lograron ligarle el primer indiscutible, por cañonazo del designado Lázaro Alfredo Cedeño.

El muchacho de 22 años, a la postre con su primer crédito por triunfo en Series Nacionales, tiró con gran dominio para detener a una inspirada jauría que durante martes y miércoles había mordido a placer, al punto de fabricar 32 carreras. Una bicoca.

En la cuarta entrada, con la pizarra todavía inmaculada y a casa vacía, el internacional Erisbel «El Grillo» Arruebarruena mandó a paseo a «Doña Blanca» por el jardín central para marcar la diferencia frente a un Carlos Santiesteban que también lucía a gran altura frente al novato cienfueguero.

Pero el local todavía soportó la de diferencia definitiva en el sexto capítulo, cuando ya con dos outs permitió sencillo de José Manuel Oramas en rolata al izquierdo, boleó a Richel y acto seguido «Pedruco» González fletó para la goma al inicialista verdinegro con cañonazo al prado derecho.

Una entrada más tarde, en el llamado inning de la suerte, los Cachorros dieron señales de vida al descontar una por remolque de Ernesto Torres con Adriel Luis Hechevarría en segunda. El lance decretó la salida del abridor Vargas, en cuyo auxilio subió al box Nioval Barroso. Del cierre se encargó Kevin Hernández, quien luego dominó en el octavo a la tanda de tercero, cuarto y quinto.

Este viernes será jornada de asueto y el sábado se reanudará la serie desde los mismos estadios pero los de casa serán visitadores. Luis Santos será el lanzador abridor por los Cachorros y el domingo Wilson Paredes. (Con información y fotos de Luis Lamoth)