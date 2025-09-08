La Pelota ⚾️ Industriales impuso su ley en el «Latino»

Yasmani Tomás pegó cuadrangular con uno a bordo. /Foto: Ricardo López Hevia

Los Industriales de La Habana derrotaron este domingo 8-1 a los Elefantes de Cienfuegos en los predios del Coloso del Cerro y cerraron el primer duelo de la 64 Serie Nacional de Béisbol con cuatro triunfos en cinco presentaciones.

La manada de Guillermo Carmona salió hambrienta al terreno desde que se dio la voz de juego, le dinamitó la lomita al derrotado Pedro Soca y fabricó cinco anotaciones en el mismo primer capítulo para tomar una ventaja definitiva.

Un pelotazo y una base por bolas se combinaron con cinco imparables, entre ellos un cuadrangular de Yasmani Tomás con un saco ocupado, un sencillo de Dayron Miranda que trajo dos Leones a casa y otro impulsador de Roque Tomás.

Los felinos marcaron una más en el tercer acto y dos en el sexto, estas remolcadas por doblete del enmascarado Pedro Roque, quien se ha visto muy ajustado con el madero en este inicio.

Maykel Taylor se agenció el crédito después de una labor de seis episodios, donde apenas aceptó tres indiscutibles y dejó a dos bateadores con el bate al hombro.

Rafael Orlando Perdomo debutó en el torneo, y luego de colgar una argolla en la pizarra con dos ponches, permitió la única de los paquidermos por jonrón de Luis Vicente Mateo, antes de abanicar a dos más para cerrar el octavo tramo.

El zurdo Brayan Leyva le puso el punto final a la historia al sacar los últimos tres outs, dos de ellos por la vía incómoda, para que los Azules completaran 46 ponches propinados a los cienfuegueros en esta subserie.

Otros resultados

De los restantes resultados, lo más destacado la barrida que completaron las Avispas de Santiago de Cuba al venció 10×7 a Isla de la Juventud. Primer «pase de escoba» de la recién iniciada 64 Serie Nacional de Beisbol.

Además, hubo división de honores entre el anfitrión y monarca exponente Leñadores de Las Tunas y el subcampeón Vegueros de Pinar del Río, en el parque Julio Antonio Mella.

A primera hora se impusieron los pinareños (10×9) en juego extendido a 12 entradas, pero luego hubo revancha tunera con éxito de 6×1.

Sancti Spíritus se impuso 3×2 a Villa Clara y Granma 9x7a Holguín, con el tercer vuelacercas de Alfredo Despaigne.

Matanzas doblegó 4×1 a Ciego de Ávila, Guantánamo 8×2 a Camagüey, y hubo división de honores entre Mayabeque y Artemisa. Primero triunfaron los artemiseños (4×3) y luego los mayabequenses (2×1).

Este lunes es jornada de descanso. Mañana martes los capitalinos recibirán en su cuartel a los Huracanes de Mayabeque, mientras los cienfuegueros proseguirán ruta hasta Artemisa para su compromiso semanal con los Cazadores. (Resumen con notas de Boris L. Cabrera y Jit Deportes)