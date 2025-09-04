La Pelota ⚾️ Industriales toma desquite ante los Elefantes

Foto: Tomada de Jit

Los Industriales de La Habana vencieron este miércoles 14-5 a los Elefantes de Cienfuegos en su feudo del Latinoamericano y tomaron desquite de su derrota en el partido inaugural de la 64 Serie Nacional de Béisbol.

La tropa de Guillermo Carmona, que ayer dejó escapar una victoria casi sumada a su palmarés, tuvo que remontar en esta jornada para tirar a la arcilla a unos paquidermos que no vinieron a pasear a la capital.

Desde el primer capítulo, cuando combinaron un error con par de indiscutibles ante el abridor Raymond Figueredo, los cienfuegueros abrieron el marcador.

Dos más en el segundo acto gracias a un triple de Pedro González y al segundo imparable impulsador de Luis Vicente Mateo les dieron una ventaja momentánea a los discípulos del debutante Yoandry Moya.

Una rayita en el tercero cuando explotó Figueredo y otra en el quinto ante los envíos de Andy Lee Plumas empujada por cohete de Alain Soto, parecían demasiado para la manada felina.

Sin embargo, los capitalinos, que pisaron una vez la goma del plato en la parte baja de esa entrada, tomaron el mando definitivo en el quinto apartado con un paquete de cinco anotaciones.

El motín llegó con cinco indiscutibles ante un derrotado Alex Daniel Pérez que hasta ese momento flagelaba a los Leones. Un bambinazo de Pedro Roque se combinó con dobles remolcadores de Yasmani Tomás y Alfredo Rodríguez y un cañonazo de Yasiel Santoya que trajo a un compañero a casa.

Las carreras del puntillazo llegaron en el octavo tramo, cuando los azules marcaron ocho carreras más, tres de ellas empujadas por sencillo y doble de Ariel Hechavarría y otras tres por un vuelacercas de Tomás con dos a bordo.

En ese festival, el novato Carlos Nieto logró su primer imparable en los campeonatos domésticos.

Plumas se llevó su primer crédito en Series Nacionales con un trabajo de dos entradas y un tercio con tres ponches y una rayita a su cuenta, ayudado por el también zurdo Julio Rodríguez y Frank Herrera que abanicó a tres en igual cantidad de capítulos para apuntarse el salvamento. (✍️ Boris Luis Cabrera Acosta)