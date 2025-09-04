La Pelota ⚾️ – Industriales vuelve a golpear en el Latino

Foto: Tomada de Jit

Los Industriales de La Habana volvieron a golpear este jueves a los Elefantes de Cienfuegos en el Coloso del Cerro, esta vez con pizarra final de 4-2, para sumar su segundo triunfo en la recién iniciada 64 Serie Nacional de Béisbol.

Tras caer en el partido inaugural, los felinos de la capital se han desquitado por partida doble ante unos paquidermos, que una vez más hicieron sonar primero la registradora, pero no pudieron defender la ventaja.

Par de carreras en el mismo primer capítulo marcaron los visitantes de la Perla del Sur, gracias a un doblete de Jorge Zúñiga que trajo a dos compañeros a casa, con el diestro Remberto Barreto en la lomita azul.

Cerrando el primer tercio de juego dos vuelacercas consecutivos de Roberto Álvarez y Ariel Hechavarría, ante los envíos del abridor Luis Santana, igualaron las acciones en una tarde nublada donde el viento habanero empujaba las pelotas por encima de los colchones.

En el cuarto acto los Leones tomaron la ventaja definitiva, cuando luego de un biangular de Dayron Miranda pegaron sencillos impulsadores Yasiel Santoya y el enmascarado Pedro Roque.

Un aguacero veraniego no permitió que el desafío llegara al final, pero ya era válido con cinco entradas disputadas.

Barreto, en definitiva, realizó una excelente labor después de aquel primer episodio, y lanzó toda la ruta sin aceptar más libertades, con tres ponches e igual cantidad de hits permitidos, para anotarse la victoria.

Mañana será día de descanso y el fin de semana se completará este primer duelo de temporada. (✍️ Boris Luis Cabrera Acosta)