La Pelota ⚾️ Jonrones mandan. Elefantes y Leopardos dividen

Elefantes de Cienfuegos y Leopardos de Villa Clara dividieron honores en la doble jornada de este miércoles en el estadio 5 de Septiembre, en duelos cuyos desenlaces discurrieron por los cauces de batazos más allá de los límites del Coloso de Bonneval.

El máscara araranjado Leonardo Montero y el infielder de los verdinegros Erick Yunier Acevedo se vistieron de héroes en cada uno de los partidos, decididos en ambos casos por diferencia de una carrera, aunque con signos de evidente disparidad.

Porque si a primera hora fue el cuadrangular en solitario del catcher de la visita el encargado de definir el espectacular duelo que sostuvieron en siete entradas el derecho Osdany Rodríguez y nuestro zurdo de oro, Islay Sotolongo, en el choque del cierre felinos y paquidermos se liaron a palos: suma de 19 imparables contados nueve extrabases, entre ellos seis dobles y tres bambinazos de vuelta completa.

La reseña

En el primer desafío el diestro villaclareño amarró corto a la toletería de casa: limitó a cuatro diseminados imparables todo el gasto ofensivo, al tiempo que recetaba siete ponches, regalaba tres boletos y un bateador le ganaba la primera por pelotazo.

Pero si soberbia era su actuación, con no menos brillo fulguraba en la trinchera anfitriona el trabajo del siniestro Sotolongo tratando de agenciarse su sexto triunfo de la temporada. Islay le colgó seis ceros a los Leopardos con cinco indiscutibles permitidos e igual número de bateadores estrucados. Ya en la alta del séptimo vino el batazo de Montero que dejó listo el desafío.

Y por aquello de que donde las dan las toman, a segunda hora los Elefantes remontaron en grande para sentenciar diez anotaciones por nueve el choque con el que volvieron al quinto puesto del ordenamiento general, tras una momentánea caída al sexto.

Con un racimo de cinco anotaciones en el quinto capítulo, los dirigidos por el profe Yoandri Moya marcaron la diferencia que les permitió acceder a su triunfo número 31 de la Serie. En el productivo acto intervino el primer grand slam de Acevedo en su corta carrera, que compiló de 5-2 con doble, jonrón y cuatro fletadas para la goma.

Este fue el batazo clave del palmireño, grabado por la entusiasta Yadi Figueredo, para el grupo de los Elefantes de Cienfuegos en Facebook:

Otro que destacó madero en mano fue el patrullero izquierdo Yosimar Quintana, de 4-3 con doble, jonrón y tres remolques.

Pedro Soca firmó un rescate largo de tres entradas y un tercio y ganó el partido, mientras Yeison Fernández, que no sacó outs, cargó con el revés.

Cristian Rodríguez también conectó un cuadrangular, pero en causa perdida.

Al término del choque, nuestro joven colaborador Fabián Morales entrevistó a Acevedo, quien hoy, de paso, certificó su primer centenar de indiscutibles en par de Series Nacionales:

Firme la jauría holguinera

Mientras tanto, este miércoles los líderes Cachorros de Holguín mantuvieron el rumbo firme en su camino a la postemporada, al noquear a los Gallos de Sancti Spíritus en su propia valla del José Antonio Huelga.

La jauría dirigida por Lugdis Pineda se llevó el triunfo con marcador de 14×1 y se alejó a un juego de diferencia de Matanzas, que tuvo que suspender hoy su partido contra Camagüey, después que sus atletas fueron víctimas de un repudiable robo en su estadio Victoria de Girón.

En el «Julio Antonio Mella» los Leñadores de Las Tunas se mantuvieron a dos juegos de diferencia del lugar de honor, tras blanquear 7×0 a los Cazadores de Artemisa.

También continuaron a dos rayitas del líder los Industriales de La Habana, luego de doblegar 6×3 a las Avispas santiagueras en el estadio Latinoamericano.

Aunque vencieron en el terreno, los capitalinos aseguraron el triunfo desde la mitad del pleito, por la utilización de un jugador impropio por parte de la directiva oriental.

En otros resultados, los Huracanes de Mayabeque derrotaron 3×0 a los Tigres de Ciego de Ávila en el «Nelson Fernández» con excelente labor de Yadián Martínez y los Vegueros de Pinar del Río noquearon 11×1 a los Alazanes de Granma.

Por último, en el «Nguyen Van Troi» de Guantánamo, los Indios de esa provincia se impusieron por fuera de combate (14×4) a los Piratas de La Isla. (Añadido con info de la ACN)