La Pelota ⚾️ Los nuestros hacen el grado al Cuba de la Copa América

Los cienfuegueros Bárbaro Erisbel Arruebarruena Escalante y Luis Vicente Mateo Terry, ambos jugadores de cuadro, integraron la nómina del equipo que representará a Cuba en la primera edición de la Copa América de Béisbol, prevista del 13 al 22 de noviembre en Panamá.

Bajo la dirección de Germán Mesa, el conjunto integrará el Grupo A, con sede en el estadio Juan Demóstenes Arosemena de Ciudad de Panamá, junto a México, Curazao, Nicaragua, República Dominicana y Venezuela, informa la Federación Cubana de Béisbol y Softbol.

Para la selección de los jugadores, el cuerpo técnico se basó en indicadores estadísticos descriptivos y predictivos, con especial énfasis en el rendimiento frente a lanzadores de más de 90 millas, efectividad táctica, elección de lanzamientos y adaptación al sistema de juego.

Desde mañana martes el equipo iniciará su concentración en Matanzas, antes de viajar al istmo, según confirmó la Federación. Nuevos detalles serán ofrecidos hoy en conferencia de prensa en el Salón Adolfo Luque, del Estadio Latinoamericano.

La Copa América de Béisbol 2025 reunirá a doce selecciones divididas en dos grupos, los tres mejores de cada llave avanzarán a la Super Ronda del 19 de noviembre, mientras que el 22 se disputarán las medallas de oro y bronce, en un certamen que marcará un nuevo capítulo en la historia continental de este deporte.

Equipo Cuba a la Copa América de Béisbol (Panamá 2025)

Receptores: Andrys Pérez García (MTZ), Andy Yaniel Cosme Oliva (ART), Raidel Abel Sánchez Trutié (SCU, también jugador de cuadro y jardinero).

Jugadores de cuadro: Bárbaro Erisbel Arruebarruena Escalante (CFG), Cristian Leandro Rodríguez García (VCL, contratado en Japón), Luis Vicente Mateo Terry (CFG), Tailon Sánchez Díaz (PRI), Alexei Fernando Ramírez Rodríguez (PRI), Yoel Yanqui Vera (SCU, también jardinero, contratado en Nicaragua).

Jardineros: Yoelkis Guibert Stevens (SCU, contratado en Nicaragua), Roel Santos Martínez (GRA, contratado en Venezuela), Alfredo Despaigne Rodríguez (GRA), Leonel Moas Acevedo (CMG), Francisco José Martínez García (SCU).

Lanzadores: Pavel Hernández Bruces (IND), Frank Luis Medina García (PRI), Darío Sarduy Medina (VCL, contratado en Japón), Yoennis Yera Montalvo (MTZ, contratado en Venezuela), Armando Abdiel Dueñas Moré (MTZ, contratado en Nicaragua), Yunier Batista Ramírez (CAV), José Ignacio Bermúdez García (MAY), Yunieski García Viera (ART), Yusniel Padrón Artiles (HAB, contratado en Venezuela), Randy Román Martínez Pacheco (PRI, contratado en Japón), Yadián Martínez Pérez (MAY), Michel Alejandro Cabrera Rodríguez (HOL), Geonel Gutiérrez Jiménez (ART).

Colectivo técnico: Germán Mesa Fresneda (HAB, director), Noelvis González Matos (HOL, coach de banca), Pedro Luis Lazo Iglesias (PRI, coach de pitcheo), Jesús Bosmenier Rodríguez (PRI, coach de pitcheo), Rafael Muñoz Medina (SSP, coach de base), Cecilio Javier Drake Carrera (HAB, coach de base), Humberto Marcos Guevara Yervilla (HAB, jefe técnico), Omar Linares Izquierdo (PRI, coach de la ofensiva), Francisco José Montesino Flores (HAB, médico) y Javier Pérez Peña (HAB, fisioterapeuta). (Con información de la ACN)