Perlavisión

La TV de Cienfuegos

Béisbol Cienfuegos Video

La Pelota ⚾️ Play ball, hoy arranca la Serie 64 (+📹)

PorRedacción Perlavisión

Sep 2, 2025
Los abridores para el debut Industriales-Cienfuegos: diestro Pavel Hernández frente al zurdo Islay Sotolongo. /Fotos: Boris Luis Cabrera
Por primera vez en la historia del clásico nacional, Cienfuegos arranca temporada frente a los Leones, y en el «Latinoamericano»

Con el partido entre los Leñadores de Las Tunas y Vegueros, de Pinar del Río, tendrá lugar este martes en el Estadio Julio Antonio Mella, cuartel general del campeón de Cuba, la inauguración oficial de la 64 Serie Nacional de Beisbol.

Está será una campaña a la cual regresarán varios atletas que mostraron su real valía en ligas profesionales foráneas, lo cual sin dudas mejorará el nivel competitivo. Y la afición lo agradecerá.

Se vienen varios eventos internacionales y cada jugador buscará impactar con sus acciones a directivos y técnicos, y así también mostrarán, una vez más, que el beisbol de la Isla mantiene su buena sintonía.

¿Favoritos para dar pelea por el gallardete? Los propios tuneros pueden repetir. No obstante, también es válido incluir a otras nóminas con clase, al estilo de Matanzas, Sancti Spíritus, Granma, Industriales y Santiago de Cuba.

Los restantes duelos en este inicio de la primera subserie serán a base de: Mayabeque-Artemisa, Ciego de Ávila-Matanzas, Villa Clara-Sancti Spíritus, Guantánamo-Camagüey, Granma-Holguín e Isla de la Juventud-Santiago de Cuba, siempre en terreno de los últimos.

Relacionado:  Expectación por debut de Industriales

En el caso del Cienfuegos-Industriales, tiene la particularidad de que será primera vez en la historia de estas lides en que los #Elefantes arranquen la temporada beisbolera enfrentando a los Leones de la capital del país y en el estadio Latinoamericano. Sobre esas y otras novedades en torno a cómo se rotará el pitcheo y cuál será la alineación, detalles en el siguiente reporte del periodista Primitivo González Prado:

Por Redacción Perlavisión

Redacción Digital de Perlavisión.

Entrada relacionada

Cienfuegos Deportes

Escuela de alto rendimiento de Cienfuegos con nuevos bríos para curso escolar 2025-2026

Sep 2, 2025 Primitivo González Prado
Cienfuegos Educación

📹 – A las aulas más de 50 mil estudiantes en Cienfuegos

Sep 1, 2025 Guillermo Martínez López
Cienfuegos Cuba Educación

Cuba aspira a un curso escolar de calidad, pese a dificultades

Sep 1, 2025 Agencia Cubana de Noticias

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

📹Programas de Perlavisión