La Pelota ⚾️ Play ball, hoy arranca la Serie 64 (+📹)

Los abridores para el debut Industriales-Cienfuegos: diestro Pavel Hernández frente al zurdo Islay Sotolongo. /Fotos: Boris Luis Cabrera

Por primera vez en la historia del clásico nacional, Cienfuegos arranca temporada frente a los Leones, y en el «Latinoamericano»

Con el partido entre los Leñadores de Las Tunas y Vegueros, de Pinar del Río, tendrá lugar este martes en el Estadio Julio Antonio Mella, cuartel general del campeón de Cuba, la inauguración oficial de la 64 Serie Nacional de Beisbol.

Está será una campaña a la cual regresarán varios atletas que mostraron su real valía en ligas profesionales foráneas, lo cual sin dudas mejorará el nivel competitivo. Y la afición lo agradecerá.

Se vienen varios eventos internacionales y cada jugador buscará impactar con sus acciones a directivos y técnicos, y así también mostrarán, una vez más, que el beisbol de la Isla mantiene su buena sintonía.

¿Favoritos para dar pelea por el gallardete? Los propios tuneros pueden repetir. No obstante, también es válido incluir a otras nóminas con clase, al estilo de Matanzas, Sancti Spíritus, Granma, Industriales y Santiago de Cuba.

Los restantes duelos en este inicio de la primera subserie serán a base de: Mayabeque-Artemisa, Ciego de Ávila-Matanzas, Villa Clara-Sancti Spíritus, Guantánamo-Camagüey, Granma-Holguín e Isla de la Juventud-Santiago de Cuba, siempre en terreno de los últimos.

En el caso del Cienfuegos-Industriales, tiene la particularidad de que será primera vez en la historia de estas lides en que los #Elefantes arranquen la temporada beisbolera enfrentando a los Leones de la capital del país y en el estadio Latinoamericano. Sobre esas y otras novedades en torno a cómo se rotará el pitcheo y cuál será la alineación, detalles en el siguiente reporte del periodista Primitivo González Prado: