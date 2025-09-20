La Pelota ⚾️ Se reanudan actividades en la 64 Serie Nacional

El abridor de los verdinegros para este sábado será el jovencito derecho Luís Ángel Santana Rodríguez.

Se espera buena concurrencia en el «5 de Septiembre», donde los Elefantes saldrán a por su cuarto triunfo frente a los Gallos espirituanos

La 64 Serie Nacional de Béisbol prosigue hoy tras una jornada de asueto, espacio que sirvió para reorganizar estrategias, tomar aire y fijar nuevos objetivos.

En el estadio 5 de Septiembre, Sancti Spíritus procurará frenar la sorpresa de un Cienfuegos que los ha doblegado tres veces.

Para los Gallos de Eriel Sánchez, un triunfo hoy es importante en sus aspiraciones de retomar la senda victoriosa que les permita mantenerse en la zona de privilegio de la tabla de posiciones.

Pero la visita se ha topado con una manada que elevó a .252 su desmejorado promedio ofensivo de las dos primeras subseries y le endosó al pitcheo espirituano en tres juegos 27 carreras, más del doble que todas las anotadas en los diez partidos anteriores.

De acuerdo con trascendidos, el abridor de los verdinegros para este sábado será el jovencito derecho Luís Ángel Santana Rodríguez.

¿El show seguirá siendo de los Cocodrilos?

Matanzas sigue robándose los titulares con un inicio de temporada demoledor: 12 triunfos y apenas un revés, incluidos 11 éxitos consecutivos, aunque son séptimos en average colectivo (.293), los Cocodrilos producen en los momentos decisivos, con 103 carreras (terceros del campeonato) y un implacable .361 con hombres en circulación.

Además son segundos en cuadrangulares con hombres en las almohadas y líderes empujando la carrera del empate o la ventaja (25).

La defensa matancera apenas ha cometido ocho errores y exhibe un promedio de .983 (primeros), desde el montículo también infunden respeto: segundos en efectividad (3.61) y terceros en Whip (1.34).

Con esos números visitan a los Huracanes de Mayabeque en el Nelson Fernández de San José de las Lajas.

Detrás acechan las Avispas de Santiago de Cuba (10-2), a solo juego y medio de distancia y con un partido sellado ante Guantánamo que deben completar hoy antes de disputar el desafío oficial.

Los dirigidos por Eddy Cajigal encabezan la ofensiva con 144 carreras, aunque su pitcheo permite más de seis limpias por encuentro.

Los campeones Leñadores de Las Tunas (10-3) cedieron el miércoles en el Mártires de Barbados ante Granma, cortando una racha de ocho victorias, pero se mantienen a dos juegos de la cima y dispuestos a defender la corona conquistada en las dos últimas campañas.

En otros duelos sabatinos, Artemisa buscará empatar su serie frente a Pinar del Río en el Capitán San Luis, y Holguín intentará lo propio ante Villa Clara en el Augusto César Sandino.

Camagüey también saldrá por la igualada ante Ciego de Ávila en el José Ramón Cepero.

Por último, los Industriales tratarán de reanudar su partido sellado y disputar el otro previsto frente a la Isla de la Juventud en el Cristóbal Labra, tras una semana marcada por la lluvia que impidió cualquier definición.