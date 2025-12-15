La Pelota || Elefantes remontan y le ganan el último al líder (+Tabla)

Al fin, la esquiva victoria 35 cayó al saco. /Foto: Alcides Portal

Con una remontada que al menos en lo inmediato evitó añadirle más peligro a su permanencia en la llamada zona de confort, los Elefantes de Cienfuegos vencieron 13×7 este domingo a los líderes de la 64 Serie Nacional de Béisbol, durante el último choque del compromiso particular jugado en el estadio 5 de Septiembre.

Triunfo que rompió la racha de seis descalabros al hilo, evitó la barrida ante los campeones de Cuba y devolvió a los paquidermos al séptimo escaño en el ordenamiento general, tras el resbalón de hoy de los Cazadores de Artemisa 6-8 a manos de los Leopardos de Villa Clara.

Los verdinegros definieron la esquiva victoria 35 de la temporada con un racimo de seis anotaciones en la quinta entrada, rebelión frente al abridor y a la postre perdedor Eliander Bravo, que con dos en esa entrada completó la suma de ocho boletos y aceptó par de indiscutibles antes de irse a las duchas.

Con el rancho ardiendo hasta los horcones, Yoelkis Cruz sumó otra transferencia y dio un pelotazo en su efímera aparición sin sacar outs. Y para rematar con el segundo apagafuegos, Léster Trujillo empujó con un fly de sacrificio, mientras Inasay Ramírez limpiaba las bases con un triple remolcador de las dos que completaron el ramillete.

Dentro del ataque de trece inatrapables de los locales, destaque de Richel López con par de sencillos e Inasay Ramírez, que compiló de 4-2 con un triple incluido. Ambos se anotaron tres empujadas para la goma.

Mientras, el aguadense Luis Serpa soportaba el vendaval de los Leñadores, que en respuesta le fabricaron cuatro al cierre de ese propio capítulo cinco, merced el segundo jonrón dominical de Yudier Rondón, este con la casa repleta de hacheros. El patrullero y segundo palo de la visita se la había botado antes al abridor Pablo Enrique Parapar.

En rescate, escaló a la colina de los martirios el siniestro Islay Sotolongo, que por aquello de hacer valer el añejo refrán de la vencida al tercer intento (había perdido los encuentros del martes y jueves pasado), echó el cerrojo y botó la llave, con un relevo de altísimos quilates frente a la recia toletería de los Leñadores.

En cinco innings completos, el zurdo de Cruces enfrentó a 20 bateadores, ponchó a tres, diseminó cuatro indiscutibles y colgó otros tantos ceros, faena que le mereció su segundo punto por rescate en la campaña, para que Serpa, que en definitivas había dejado el juego ganando, consiguiera su segunda raya en el casillero de victorias.

Concluidas las penúltimas subseries del campeonato, así van los equipos en la tabla de posiciones:

Anuncian cambios relacionados con juegos pendientes y play offs

La Comisión Nacional de Beisbol anunció hoy cambios en el reglamento de la actual serie 64, relacionados con los juegos no celebrados, sellados y para las etapas de play offs.

La nota enviada a los medios de prensa precisa que la decisión responde a la cantidad de partidos no efectuados, y ha tenido en cuenta los compromisos internacionales a enfrentar a partir del 23 de enero del 2026, lo que demanda concluir el evento antes de esa fecha.

Perlavisión publica la esencia de lo recibido:

La recuperación de los juegos comenzará el 19 de diciembre, sin tener en cuenta el orden en que estos fueron suspendidos o sellados.

Solo se recuperarán los que definan clasificación o acceso a los dos primeros lugares en la tabla de posiciones (clasificación directa para la 4ta Liga Elite del Béisbol Cubano).

Los play off comenzarían al tercer día de concluido el último juego de recuperación, siempre que los días disponibles sean suficientes para concluir la etapa de cuartos de final antes de 29 de diciembre.

De lo contrario, esta se iniciaría el cuatro de enero de 2026.

Las etapas de cuartos de finales y semifinal se reducen a subseries de cinco juegos a ganar tres.

La etapa final se jugaría tal como lo establece el reglamento (subseries de siete juegos a ganar cuatro).

Si por algún motivo los play offs se extienden más allá del 23 de enero y coincide con los eventos internacionales programados para final de ese mes y principio de febrero, ninguno de los jugadores de los equipos involucrados sería convocado a esas competiciones en el extranjero.