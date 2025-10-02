La Telenovela sigue siendo tema del momento en nuestro medio

Por Soledad Cruz

Las telenovelas tienen tanto arraigo popular que bien merecen una cuidadosa atención como realización estético artística, como amplia posibilidad comunicacional y como muy costoso producto pagado por un presupuesto estatal que no alcanza para pagar los contratos productivos de los campesinos que deciden la añorada soberanía alimentaria.

Con esos conceptos asumí moderar el panel dedicado a ese rubro por el 46 Evento teórico del Concurso Caracol de la UNEAC, en la grata compañía de Eunice Peña, responsable de la asesoría a los guiones, Tamara Castellanos, conocida actriz y nueva directora con valiosos resultados en Sábados de gloria y el notable realizador Alberto Luberta que dirigió la paradigmática telenovela Entrega.

Fue un debate enriquecedor en el cual Eunice Peña y su equipo de trabajo defendieron con pasión la labor de asesoramiento, realmente definitoria para los guiones que llegan a la pantalla.

También llevaba yo el interés de conocer si volver al rancio folletín era parte de la política realizativa de la Casa productora del género luego de que la telenovela cubana había alcanzado cierto sello distintivo al lograr usar los recursos del melodrama con mejores propuestas conceptuales y estéticas. Y parece que si, que en medio de tantas expresiones retro en la sociedad cubana, la vuelta a presuntos códigos estrictos de novela más tradicional es una alternativa, una forma de diversidad, cuando incluso, hace tiempo, la meca brasileña ha sobrepasado esos códigos, recurriendo a otra dinámica, a tramas y subtramas de temáticas diversas más allá de la convencional pareja amorosa, que dicho sea de paso ha cambiado sus ingredientes, estructuras y propósitos.

Y a fin de cuentas, me he dicho a mi misma, por qué ocupar tiempo en algo que es aparentemente intrascendente, y me he contestado públicamente en el debate, justo por su gran arraigo, porque permite trasmitir valores, poner nuevos asuntos en circulación, evadiendo «las fórmulas congeladas» de ciertos discursos y porque cuesta tanto hacer una telenovela en Cuba, requiere tantos esfuerzos de actores, técnicos, productores, que ellos mismos merecen resultados más enaltecedores.

Vuelvo a este texto después de un apagón vespertino que parece trastocó las conexiones, porque trece horas después de escrito es que se ve publicado, y lo relato porque tal situación me recordó palabras de Luberta sobre la división de los públicos entre los que quieren que las telenovelas reflejen la realidad y los que ruegan que no porque ya tienen suficiente con vivirla, y por supuesto los públicos no tienen unanimidad de criterios ni con las telenovelas, ni con nada, pero expresan en las redes sus criterios y entre ellos se pueden detectar tendencias mayoritarias como ocurrió con la memorable serie Calendario o con Los gatos, las máscaras, las sombras, que acaba de ser justamente premiada en este 46 Caracol, ambas series comprometidas con asuntos de la realidad, como ha ocurrido con telenovelas como Entrega o con la cercana Sábados de gloria que supieron usar los recursos del melodrama con sentido de modernidad.

Justo un comentario, de la respetada y admirada Magda Gonzalez Grau, a este texto en construcción, -porque se volvió a ir la electricidad, pero vino enseguida-, me recordaba que el venerable Vicente González Castro se había referido a la necesidad de limpiar el melodrama de hojarascas, pero ustedes, pueden leer el comentario de Magda, mientras yo recuerdo un apunte valioso que hizo Tamara Castellanos en el panel, sobre el tono en que se lleva un guion a la pantalla y que está en manos del director y ahí se manifestó un viejo problema que expresó Monzón, el guionista de Renacer y Regreso al corazón, y es que los guionistas no siguen, no están al tanto, del proceso productivo de lo que han escrito y él mismo se quejó públicamente cuando Renacer, que a mi no me satisfizo por las truculencias y retruécanos, pero tenía atractivos, como los tiene Regreso al corazón, aunque tiene ese ese olor a algo guardado, lejano, a aquellas antiguas novelas radiales, que tuvieron su momento, que no es el nuestro, aunque en esa nueva novela, los temas de la diversidad sexual y la paternidad merecen atención, pero ese es asunto para otra conversación sobre la educación sexual en las telenovelas, como dice mi vecina Veneranda.

No puedo relatar todo el enjundioso debate, y eso fue lo que más disfruté, aunque no coincidí con algunos de los criterios expresados, sobre todo eso de llamar criterio de variedad a poner en circulación el viejo lenguaje del folletín, ni aunque sea con pretensiones de venderlo a otros países, lo cual sería legítimo ante la necesidad de tener recursos para hacer buenas telenovelas cubanas, como se han hecho, creativamente, para mayor disfrute de esos públicos que van manifestando en las redes sus valoraciones críticas y mayor lucimiento de actores, directores, productores.

Creo que en una economía de guerra, cada centavo debe ser muy bien empleado y justificado, no sólo en las telenovelas, por supuesto…