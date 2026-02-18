Perlavisión

La TV de Cienfuegos

Cuba Internacional

Lavrov: La cooperación entre Rusia y Cuba no supone una amenaza

PorActualidad RT

Feb 18, 2026 #cancilleres, #Cuba, #Rusia
Cancilleres de Cuba y Rusia. /Foto: Sergei Bobylev / Sputnik
Ni para EE.UU. ni para ningún otro país, aseveró hoy el canciller ruso Serguéi Lavrov, quien en encuentro con su par cubano Bruno Rodríguez Parrilla, recalcó que Moscú seguirá prestando «de manera constante» su apoyo a Cuba y a su pueblo en la defensa de la soberanía y la seguridad.

La cooperación entre Rusia y Cuba no supone una amenaza para EE.UU. o cualquier otro país, afirmó hoy el ministro de Relaciones Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, quien sostiene un encuentro esta misma jornada en Moscú con su homólogo cubano, Bruno Rodríguez.

«Por supuesto, rechazamos categóricamente las acusaciones descabelladas contra Rusia y Cuba, contra nuestra cooperación, que supuestamente crea una amenaza para los intereses de Estados Unidos o para cualquiera que sea», subrayó.

Relaciones especiales

Rodríguez subrayó que «las relaciones entre la Federación de Rusia y la República de Cuba son históricas, fraternas, especiales, estratégicas», precisando que «marchan bien los proyectos de cooperación bilateral». «Estoy seguro que por encima de cualquier circunstancia continuaremos avanzando en los objetivos que recíprocamente nos hemos planteado», declaró.

«Nuestro pueblo hoy sufre privaciones y condiciones muy difíciles, pero lo hace con un amplio consenso y un alto nivel de conciencia de cuál es la causa de estos problemas», constató el canciller cubano, asegurando que el país siempre seguirá defendiendo su soberanía.

Rusia seguirá brindando apoyo a Cuba

Asimismo, Lavrov aseguró que Moscú seguirá prestando «de manera constante» su apoyo a Cuba y a su pueblo en la defensa de la soberanía y la seguridad, agregando que «comparte plenamente las valoraciones» que Rodríguez realizó previamente sobre las relaciones y la asociación estratégica entre ambos países, afirmando que los lazos entre La Habana y Moscú son «históricos, fraternos, especiales, estratégicos».

El jefe de la diplomacia rusa subrayó que todas las cuestiones deben resolverse mediante un diálogo basado en el respeto mutuo y orientado a la búsqueda de un equilibrio de intereses. «Sabemos que nuestros amigos cubanos siempre están dispuestos a entablar esas negociaciones honestas», destacó.

En este contexto, Lavrov denunció que, después de varias décadas de bloqueo de Cuba por parte de EE.UU., Washington actualmente «amenaza con endurecer sus acciones ilegítimas e inhumanas» contra el país caribeño. «Junto con la mayoría de los miembros de la comunidad internacional, instamos a EE.UU. a que demuestren sentido común y un enfoque responsable, y se abstenga de sus planes de imponer un bloqueo militar naval a Cuba», manifestó.

Intensa agenda en Moscú

Al inicio de la reunión, Lavrov señaló que su homólogo cubano tiene una intensa agenda en Moscú con encuentros que abarcan diversas áreas de la relación entre ambos países. «Esto cobra especial relevancia en la situación que atraviesa Cuba, un país hermano, como resultado de las acciones de Estados Unidos, que, tras más de 70 años de bloqueo, amenaza con intensificar aún más sus acciones inhumanas e ilegítimas».

Desde la presidencia rusa, se conoció que el presidente Vladímir Putin recibirá en el Kremlin al ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, quien se encuentra de visita en Moscú. [El canciller cubano] ya se ha reunido con miembros de la dirección rusa y hoy se reunirá con el presidente», confirmó el portavoz, Dmitri Peskov. (Resumen con Actualidad RT)

Por Actualidad RT

El canal internacional de noticias en español más visto en el mundo.

Entrada relacionada

Boxeo Cienfuegos Cuba

Erislandy marca para Cuba en inicio de la Copa Independencia

Feb 17, 2026 Redacción Perlavisión
Bloqueo vs Cuba Internacional

«Si no es ahora, ¿cuándo?»: bajo la lluvia, activistas exigen en Basilea el fin del bloqueo a Cuba (+Fotos)

Feb 17, 2026 Redacción Perlavisión
Cultura Internacional

Arranca el Año del Caballo de Fuego: ¿Qué simboliza en el zodiaco chino?

Feb 17, 2026 Agencia EFE

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

📹Programas de Perlavisión