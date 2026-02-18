Lavrov: La cooperación entre Rusia y Cuba no supone una amenaza

Cancilleres de Cuba y Rusia. /Foto: Sergei Bobylev / Sputnik

Ni para EE.UU. ni para ningún otro país, aseveró hoy el canciller ruso Serguéi Lavrov, quien en encuentro con su par cubano Bruno Rodríguez Parrilla, recalcó que Moscú seguirá prestando «de manera constante» su apoyo a Cuba y a su pueblo en la defensa de la soberanía y la seguridad.

La cooperación entre Rusia y Cuba no supone una amenaza para EE.UU. o cualquier otro país, afirmó hoy el ministro de Relaciones Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, quien sostiene un encuentro esta misma jornada en Moscú con su homólogo cubano, Bruno Rodríguez.

«Por supuesto, rechazamos categóricamente las acusaciones descabelladas contra Rusia y Cuba, contra nuestra cooperación, que supuestamente crea una amenaza para los intereses de Estados Unidos o para cualquiera que sea», subrayó.

Relaciones especiales

Rodríguez subrayó que «las relaciones entre la Federación de Rusia y la República de Cuba son históricas, fraternas, especiales, estratégicas», precisando que «marchan bien los proyectos de cooperación bilateral». «Estoy seguro que por encima de cualquier circunstancia continuaremos avanzando en los objetivos que recíprocamente nos hemos planteado», declaró.

«Nuestro pueblo hoy sufre privaciones y condiciones muy difíciles, pero lo hace con un amplio consenso y un alto nivel de conciencia de cuál es la causa de estos problemas», constató el canciller cubano, asegurando que el país siempre seguirá defendiendo su soberanía.

Rusia seguirá brindando apoyo a Cuba

Asimismo, Lavrov aseguró que Moscú seguirá prestando «de manera constante» su apoyo a Cuba y a su pueblo en la defensa de la soberanía y la seguridad, agregando que «comparte plenamente las valoraciones» que Rodríguez realizó previamente sobre las relaciones y la asociación estratégica entre ambos países, afirmando que los lazos entre La Habana y Moscú son «históricos, fraternos, especiales, estratégicos».

El jefe de la diplomacia rusa subrayó que todas las cuestiones deben resolverse mediante un diálogo basado en el respeto mutuo y orientado a la búsqueda de un equilibrio de intereses. «Sabemos que nuestros amigos cubanos siempre están dispuestos a entablar esas negociaciones honestas», destacó.

En este contexto, Lavrov denunció que, después de varias décadas de bloqueo de Cuba por parte de EE.UU., Washington actualmente «amenaza con endurecer sus acciones ilegítimas e inhumanas» contra el país caribeño. «Junto con la mayoría de los miembros de la comunidad internacional, instamos a EE.UU. a que demuestren sentido común y un enfoque responsable, y se abstenga de sus planes de imponer un bloqueo militar naval a Cuba», manifestó.

Intensa agenda en Moscú

Al inicio de la reunión, Lavrov señaló que su homólogo cubano tiene una intensa agenda en Moscú con encuentros que abarcan diversas áreas de la relación entre ambos países. «Esto cobra especial relevancia en la situación que atraviesa Cuba, un país hermano, como resultado de las acciones de Estados Unidos, que, tras más de 70 años de bloqueo, amenaza con intensificar aún más sus acciones inhumanas e ilegítimas».

Desde la presidencia rusa, se conoció que el presidente Vladímir Putin recibirá en el Kremlin al ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, quien se encuentra de visita en Moscú. [El canciller cubano] ya se ha reunido con miembros de la dirección rusa y hoy se reunirá con el presidente», confirmó el portavoz, Dmitri Peskov. (Resumen con Actualidad RT)