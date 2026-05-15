Lavrov: Rusia está dispuesta a ayudar a Cuba en medio del bloqueo de EE.UU.

Serguéi Lavrov y Bruno Rodríguez Parrilla durante su reunión bilateral en Nueva Delhi, 15 de mayo de 2026. /Foto: Telegram @MID_Russia

El ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, manifestó este viernes la disposición de Moscú a brindar apoyo a Cuba frente al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos.

Durante un encuentro bilateral con su homólogo cubano, Bruno Rodríguez Parrilla, el diplomático mostró la disposición de Rusia a ayudar. El encuentro tuvo lugar en Nueva Delhi, al margen de la reunión de cancilleres del grupo de los países BRICS.

En el encuentro, sostuvieron un diálogo «en un tono amistoso y constructivo», donde revisaron temas clave de la agenda bilateral e intercambiaron puntos de vista sobre problemas regionales e internacionales.

Ambas partes reafirmaron su postura en contra de la aplicación de medidas unilaterales de sanción que eludan la Carta de la ONU.

«La parte rusa ha manifestado su disposición a prestar apoyo a La Habana en la consecución de su justa reivindicación de que Estados Unidos ponga fin de inmediato al bloqueo comercial, económico y financiero de la isla, así como a la exclusión de Cuba de la lista estadounidense de ‘Estados patrocinadores’ del terrorismo», señala la declaración del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia.

El texto añade que, «en un contexto de escalada sin precedentes de la situación», Moscú reafirmó su voluntad de brindar a Cuba el respaldo político, diplomático y material que sea necesario.

BRICS manifiestan solidaridad con sus «amigos cubanos»

Luego, en una rueda de prensa al margen de la reunión de cancilleres del grupo de los países BRICS que se celebró del 14 al 15 de mayo en la capital de la India, Lavrov confirmó que la organización también expresó su solidaridad con Cuba en medio de la presión económica y política por parte de EE.UU. contra la nación caribeña.

«Conversamos sobre la inaceptabilidad de la práctica, lamentablemente persistente, de medidas coercitivas unilaterales destinadas a castigar a gobiernos soberanos e interferir en sus asuntos internos. En este sentido, se reafirmó la solidaridad con nuestros amigos cubanos», señaló a los periodistas.

Asimismo, recordó que La Habana es uno de los socios del grupo BRICS, una categoría que se creó durante la cumbre de 2024 en la ciudad rusa de Kazán, y en la actualidad cuenta con más de una docena de naciones.

EE.UU. mantiene el bloqueo económico y comercial contra Cuba desde hace más de seis décadas. El cerco, que afecta gravemente a la economía del país, fue ahora reforzado con más de 240 medidas coercitivas y unilaterales por parte de la Casa Blanca, además de dos órdenes ejecutivas del presidente Donald Trump, una del 29 de enero que bloquea totalmente el suministro de combustible a Cuba y otra del pasado 1 de mayo que persigue y penaliza a quienes comercien o inviertan en Cuba..